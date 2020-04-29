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Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 20:31 | Son Güncelleme

Ata Demirer'in sevilen filmi Eyvah Eyvah bu akşam televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Klarnetçi Hüseyin’in hayatından eğlenceli bir bölümü konu alan Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları kimler, konusu ne? İşte film hakkında merak edilen ayrıntılar.

Eyvah Eyvah filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler?

Trakyalıların içleri ısıtan şivesinin bol bol duyulduğu Eyvah Eyvah, 2010 yılında vizyona girdiği halde enerjisi ile hala çok izlenen filmler arasında yer alıyor. İşte Eyvah Eyvah’ın çekildi yer ve Eyvah Eyvah oyuncuları…

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Eyvah Eyvah filminin çekildiği mekanlar en az film kadar dikkat çekiyor. Denizin güzelliği ve hayatın sakinliği ile perdeye yansıyan Geyikli kasabası, Çanakkale’de bulunuyor. Çanakkale, Ezine ilçesine bağlı olan kasabanın hemen her mekanının kullanıldığı filmin galası da burada bulunan meydanda gerçekleştirildi. Zeytin ve zeytinyağı ile tanınan Geyikli kasabası, serinin ilk filminden sonra Eyvah Eyvah’ın çekildiği yer olarak tanınıyor. Hüseyin’in babasını aradığı İstanbul sahnelerinde ise mekan seçimi olarak Taksim, Cihangir’in yanı sıra İstanbul’un Avrupa yakasının farklı semtleri öne çıkıyor.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Filmin başrolü klarnetçi Hüseyin'e, hikayenin ve senaryonun da sahibi olan Ata Demirer hayat veriyor. Komedi hikayelerinin hemne beyaz perde, hem TV hem de tiyatro sahnesinde en başarılı isimlerindne biri olan Demet Akbağ ise Firuzan rolüyle Ata Demirer'e eşlik ediyor. Hemşire Müjgan rolünü Özge Borak üstlenirken duayen oyuncular Tanju Tuncel ve Salih Kalyon da kadroda yer alıyor.

Bican Günalan, Caner Alkaya, Şehsuvar Aktaş gibi isimlerin de yer aldığı filmin senaryosu Ata Demirer'e ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Hakan Algül oturuyor. Filmin yapımcılığını Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın üstleniyor.

EYVAH EYVAH KONUSU

Eyvah Eyvah filmi, klarnetçi Hüseyin'in hayatından eğlenceli bir bölümü konu alır. Klarnetçi Hüseyin, yaşadığı kasabada klarnet çalarak geçimini sürdürür. Onu büyüten ninesi ve dedesi ile birlikte yaşar. bir gün ilçeye tayin olan Müjgan'ın gelişi ile aşkla tanışır. Müjgan'ın gönlünü kazanmak isterken hiç beklemediği bir haber ile karşılaşır. Öldü zannettiği babası hayattadır.

Hüseyin hiç tanışmadığı babasını bulmak için İstanbul'a gelir. Kasaba hayatının saflığında yaşayan Hüseyin ilk günlerde İstanbul'a ve insanlarına uyum sağlamakta zorluk çekse de dürüstlüğü ve babasını bulma isteği ile şehre ayak uydurur. Burada karşısına çıkan şarkıcı Firuzan babasını bulmak konusunda Hüseyin'e yardımcı olacaktır. Ancak talihsizlikler ve eğlenceli durumlar Hüseyin'in de Firüzan'ın da peşini bırakmaz. Hüseyin'in babasını bulma çabası başına umulmadık şeyler açar.

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