Ezber bozan hareket! Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı

Binbir Gece, Jet Sosyete, Masum ve Yalan Dünya gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan aynı zamanda Büyük Ev Ablukada grubunda solist olarak yer alıyor.

Pandemi döneminde ise Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan sahnelere döndü.

Son dönemde baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu ve şarkıcı yaptığı hareketle ezber bozdu. Bartu Küçükçağlayan sahneye kısa bir etekle çıktı. Rengarenk giyinen ve taytın üstüne kısa etek giyen başarılı oyuncu adından söz ettirdi.

Bartu Küçükçağlayan sahnelerde genellikle çılgın bir tarz tercih ediyor ve büyük beğeni topluyor.



