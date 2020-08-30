Ezgi Eyüboğlu’nun romantik mesajına Seda Sayan’dan yorum!

Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü günlerde Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açmıştı. Karantina sürecinde aynı evde kalan ikili normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı romantik mesajla kutladı. Oğulcan Engin’in annesi şarkıcı Seda Sayan bu paylaşıma nazar boncuğuyla cevap verdi.

Oğulcan Engin’in doğum gününde sevgilisi Ezgi Eyüboğlu sosyal medyadan yayınladığı kutlama mesajıyla sürpriz yaptı. Oğulcan Engin’in ailesiyle tanışan ve gelin adayı olarak tam not alan Ezgi Eyüboğlu’nun doğum günü paylaşımına Seda Sayan yorum atmayı ihmal etmedi.

NAZAR DEĞMESİN

Bodrum-Çeşme arasında yaz tatilini geçiren ikili geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geri dönmüştü. Tatil fotoğraflarıyla hayranlarından beğeni toplayan çift ilişkilerini gözler önünde yaşamaya başladı. Başarılı oyuncu sevgilisi Oğulcan Engin’le olan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak, “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düştü. Ezgi Eyüboğlu’nun duygusal doğum günü mesajına kayınvalide adayı Seda Sayan nazar boncuğu emojisi koydu.



