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  4. Ezgi Eyüboğlu’nun romantik mesajına Seda Sayan’dan yorum!

Ezgi Eyüboğlu’nun romantik mesajına Seda Sayan’dan yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin’in ilişkisi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Mart ayında başlayan ilişkilerini ikili artık gözlerden uzak yaşamaktan vazgeçti. Çiftin mutluluklarına Seda Sayan'dan nazar boncuklu onay geldi.

Ezgi Eyüboğlu’nun romantik mesajına Seda Sayan’dan yorum!

Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü günlerde Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açmıştı. Karantina sürecinde aynı evde kalan ikili normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı romantik mesajla kutladı. Oğulcan Engin’in annesi şarkıcı Seda Sayan bu paylaşıma nazar boncuğuyla cevap verdi.

Oğulcan Engin’in doğum gününde sevgilisi Ezgi Eyüboğlu sosyal medyadan yayınladığı kutlama mesajıyla sürpriz yaptı. Oğulcan Engin’in ailesiyle tanışan ve gelin adayı olarak tam not alan Ezgi Eyüboğlu’nun doğum günü paylaşımına Seda Sayan yorum atmayı ihmal etmedi.

NAZAR DEĞMESİN

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Bodrum-Çeşme arasında yaz tatilini geçiren ikili geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geri dönmüştü. Tatil fotoğraflarıyla hayranlarından beğeni toplayan çift ilişkilerini gözler önünde yaşamaya başladı. Başarılı oyuncu sevgilisi Oğulcan Engin’le olan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak, “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düştü. Ezgi Eyüboğlu’nun duygusal doğum günü mesajına kayınvalide adayı Seda Sayan nazar boncuğu emojisi koydu.

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