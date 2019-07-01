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Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ihanet yüzünde mi boşandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

2016 senesinde nikah masasına oturan ancak geçtiğimiz hafta ani bir kararla boşanan Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın evliliklerini ihanet mi bitirdi? Yıldırım'ın aynı dizide rol arkadaşıyla yakınlaştığı iddia edildi.

Ulan İstanbul dizi setinde tanışan ve 2016 senesinde nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak Yıldırım'ın aynı dizide rol aldığı Hazal Subaşı ile yakınlaştığı iddia edildi.

EVLİLİK İHANET YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Boşanmalarıyla herkesi şaşırtan çiftin ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, Kaan Yıldırım, 'Halka' dizisindeki rol arkadaşı Hazal Subaşı ile yakınlaştı. Bu yakınlaşmayı sosyal medya aracılığı ile öğrenen Ezgi Eyüboğlu, 31. yaş günü olan 15 Haziran'da boşanma kararı aldı.

"GÜVENİM SARSILDI"

İhanet iddiasını eşine soran ancak ikna edici bir yanıt alamayan Ezgi Eyüboğlu'nun yakın çevresine "Güvenim sarsıldı, Kaan'a olan güvenimi kaybettim." dediği de gelen bilgiler arasında.

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