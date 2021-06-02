Ezgi Mola: Annemin size bir sorusu var

TRT 1’in sezona damga vuran yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüyle kariyerinde zıplama yaşayan Ezgi Mola, hayranları tarafından sosyal medyada da merakla takip edilenler arasında. Masumlar Apartmanı setinden de bol bol paylaşımlar yaparak hayranlarına kamera arkasından keyifli içerikler sunuyor.

EZGİ MOLA: ANNEMİN SİZE BİR SORUSU VAR

Esprili kişiliğiyle de çok sevilen Ezgi Mola, magazinin gündemine geçtiğimiz günlerde farklı bir konuyla geldi. Oyuncunun annesine bir arsa aldığı şeklindeki haber, bir gazetede yayınlandı.

Ezgi Mola, haberi Instagram hesabından paylaşırken, annesi ile aralarındaki mesajlaşmaları da gösterdi. Annesinin haber için “Ezgi benim niye haberim yok” şeklinde bir soru yönelttiği görülüyor.

Ezgi Mola, haberin doğru olmadığını yaptığı esprili paylaşıma düştüğü “Bu haberi yapan sevgili gazeteci arkadaşım, annemin size bir sorusu var” diyerek yayınladı.





