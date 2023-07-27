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Ezgi Mola'dan Akbelen tepkisi! "Burada politika yok..."

27.07.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda başlayan kesim karşı köylülerin tepkisine yol açtı. Köylülerle jandarma arasında çıkan arbede sosyal medyada gündeme geldi. Ezgi Mola da konuya dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Muğla Akbelen'de ormanlık alanda kesimin başlaması sonrası köylü ve jandarma karşı karşıya geldi. Köylülerin yol keserek ve ağaçlara sarılarak kesimi engellemeye çalışmasına jandarma müdahale etti.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncu Ezgi Mola da konuya dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Türkiye'de yaşanan gündemlere dair sessiz kalmayan Ezgi Mola bu sefer de bu konuda yorumda bulundu. Başarılı oyuncu "Burada politika vs yok" diyerek şunları yazdı:

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"Hanımefendi ne acı bir şey söylüyor kendi vatanımızda kendi askerimizle karşı karşıyayız diyor. Bu çok acı. Sebep ne? Birileri yine zengin olsun diye canım ağaçları kesmek isteyen acımasız patronlar. Bu insanlar neye direniyor? Toprağa, ağaca, üstünde içinde barınan her cana. Çok üzülüyorum."

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