Ezgi Mola'dan Akbelen tepkisi! "Burada politika yok..."

Muğla Akbelen'de ormanlık alanda kesimin başlaması sonrası köylü ve jandarma karşı karşıya geldi. Köylülerin yol keserek ve ağaçlara sarılarak kesimi engellemeye çalışmasına jandarma müdahale etti.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncu Ezgi Mola da konuya dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Türkiye'de yaşanan gündemlere dair sessiz kalmayan Ezgi Mola bu sefer de bu konuda yorumda bulundu. Başarılı oyuncu "Burada politika vs yok" diyerek şunları yazdı:

"Hanımefendi ne acı bir şey söylüyor kendi vatanımızda kendi askerimizle karşı karşıyayız diyor. Bu çok acı. Sebep ne? Birileri yine zengin olsun diye canım ağaçları kesmek isteyen acımasız patronlar. Bu insanlar neye direniyor? Toprağa, ağaca, üstünde içinde barınan her cana. Çok üzülüyorum."

