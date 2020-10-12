Ezgi Mola'dan bir Hatay paylaşımı daha! Tepki çekti

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili tepki göstermişti. Mola ilk paylaşımında " "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar!" demişti.

Ezgi Mola daha sonra yaptığı paylaşımlarla ise tepki çekti. Mola diğer paylaşımında "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay’daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!!!" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncunun bu yorumu çoğu kullanıcıdan tepki aldı. Ezgi Mola'nın yorumuna "Ormanlar kanunlarla korunuyor" yorumu yağdı.

Ezgi Mola'nın bu paylaşımına aynı zamanda "terör örgütünü eleştir" tepkisi de geldi. Mola bunun üzerine ilk paylaşımını yeniden paylaşarak "1 gün oldu neredeyse önce okuyalım, lanet olayın şüphelisi olsa da olmasa da bu illete hep lanet olsun dedim, demeye de devam edeceğim!!!!" dedi.