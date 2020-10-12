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Ezgi Mola'dan bir Hatay paylaşımı daha! Tepki çekti

12.10.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Ezgi Mola'dan bir Hatay paylaşımı daha! Tepki çekti

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola'nın Hatay'da meydana gelen yangınlar sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Mola'nın son paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili tepki göstermişti. Mola ilk paylaşımında " "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar!" demişti.

Ezgi Mola daha sonra yaptığı paylaşımlarla ise tepki çekti. Mola diğer paylaşımında "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay’daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!!!" yorumunda bulundu.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Hatay tepkisi! ' Bir bitmediniz ulan adiler...'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Hatay tepkisi! ' Bir bitmediniz ulan adiler...'

Ünlü oyuncunun bu yorumu çoğu kullanıcıdan tepki aldı. Ezgi Mola'nın yorumuna "Ormanlar kanunlarla korunuyor" yorumu yağdı.

Ekran Alıntısı

Ezgi Mola'nın bu paylaşımına aynı zamanda "terör örgütünü eleştir" tepkisi de geldi. Mola bunun üzerine ilk paylaşımını yeniden paylaşarak "1 gün oldu neredeyse önce okuyalım, lanet olayın şüphelisi olsa da olmasa da bu illete hep lanet olsun dedim, demeye de devam edeceğim!!!!" dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne demişte tepki çekmiş hangi yanan bölge yeniden yeşillendirildi bu ülkede yandaşlığın hiç onuru kalmamış helal olsun diyorum.
aynısını düşündüm şuana kadar yanan yerlerin onarıldığını ağaçlandırıldığını hiç görmedim yanan her yer hep zenginlere yaradı
E kadın doğru söylemiş ülkemizde maalesef orman yak üniversite yap orman yak restoran yap otel yap vs vs

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