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Ezgi Mola'dan küfürlü tepki! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 08:48 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola hayvan şiddetine, kadın cinayetlerine ve bu konularda düzenlenmeyen yasalarla ilgili tepkisini sosyal medyadan ortaya koydu. Ezgi Mola en sonunda çileden çıkarak ağzını bozdu.

Ezgi Mola'dan küfürlü tepki! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şiddete uğrayan tüm canlılar için tepkisini net bir şekilde ortaya koyan oyuncu Ezgi Mola, bu defa çok sinirlendi.

Hayvanlara gösterilen şiddeti görünce çileden çıkan Ezgi Mola ağzını bozdu. Mola açıklamasında "Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa biz k.çımızı yırtarken değişmiyorsa vardır birilerinin çıkarı... Zaman bize hepsini tek tek gösterecek ama yine olan mazluma, sesini çıkaramayana, çocuğa, hayvana, kadına olacak. Yazık ki ne yazık! Yazıklar olsun göz yuman, vicdanı kuruyan!" dedi.

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Ardından kendisine atılan hayvan işkence haberleriyle siniri bozulan Mola şunları yazdı: "Sevgili arkadaşlar kediyi canlı canlı yakıp videosunu çeken O.ç.’nu bana yollamayın olur mu! Benim artık akıl sağlığım bozuldu. YASALAR DEĞİŞMEDİKÇE, 14 yaşındaki kız hamileyken kimden diye sorulduğunda ya abimden ya dayımdan dedikçe! Köpek s..en O.ç.’ları ceza almadıkça ben ne desem boş" dedi.

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