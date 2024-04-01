Ezgi Mola'dan Mansur Yavaş paylaşımı! Olay gönderme: Kendine 10 daire alarak...

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı yine yeniden CHP'nin adayı Mansur Yavaş oldu.

Mansur Yavaş'ın konuşması da büyük beğeni aldı. Sosyal medyada 'birleştirici bir konuşma helal' yorumları alan Mansur Yavaş'a bir yorum da Ezgi Mola'dan geldi.

"BU BİR MAÇ DEĞİL"

Ezgi Mola paylaşımında Yavaş'ı tebrik ederken Turgut Altınok'a da göndermede bulundu.

"Bu bir maç değil kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı" diyen Mola devamında "Daha gidecek çok yol var, yemeden, yedirmeden halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın. Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela" dedi.





