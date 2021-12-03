Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı! "Minnettarım"

Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabından, "Sayın hakim, eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah" paylaşımında bulundu.

Ezgi Mola, geçen aylarda Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 65 gün için 5 bin 200 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.

