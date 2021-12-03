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Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı! "Minnettarım"

03.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ezgi Mola'nın, Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezası almıştı.

Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı! "Minnettarım"

Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabından, "Sayın hakim, eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah" paylaşımında bulundu.

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Ezgi Mola, geçen aylarda Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 65 gün için 5 bin 200 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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