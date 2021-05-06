Ezgi Mola’dan pandemi stili

TRT1’in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizsiyle yıllar sonra ekrana dönen Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahalara boğuyor.

Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanı’nda hayat verdiği Safiye ne kadar renksiz bir kişilikse, Ezgi Mola o kadar renkli ve eğlenceli bir isim.

EZGİ MOLA’DAN SAFİYE’Lİ PAYLAŞIM

Ezgi Moda, diziden bir kareyi paylaşarak Safiye’nin halini, yaşadığımız pandemi dönemine gönderme yaparak yorumluyor.

İzleyenleri çok güldüren bu sahneden bir fotoğrafına oyuncu, “2020-2021 pandemi style” yorumunu yaptı. Geçtiğimiz yıl başlayan ve hala devam eden Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde, tam da cuk oturan bir tanım oldu aslında… Virüsten koruma amaçlı giyilen bu kıyafet, uzun yıllar hatıralarda kalacak!

Takipçileri bu yoruma çok gülerken, fotoğrafa bir yorum da dizide Esra’yı oynayan Esra Ruşan’dan geldi… Ruşan, Ezgi Mola’nın güzelliğine atıfta bulunarak “Ya inanılmaz, böyle bi güzel olamazsın” notunu düştü…

