Ezgi Mola dolandırıldı mı? Ezgi Mola kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Pek çok dizi, film, tiyatro ve reklamda yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın hayatı ve geçmişi en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Ezgi Mola son olarak kendisini taciz eden bir adamı dava etmişti. Ayrıca 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan Musa Orhan hakkında attığı bir tweet sonrası hakkında hakaret davası açılmıştı. Peki Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola dolandırıldı mı?

EZGİ MOLA DOLANDIRILDI MI?

Oyuncu İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan Bu Gece programının bu haftaki konukları Enis Arıkan, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız oldu. Programda yaşadığı dolandırıcılık olayından bahseden Ezgi Mola, konukları ve stüdyoyu kırdı geçirdi. Yaşadığı olay hakkında açıklama yapan Mola, Selim'in "Bugüne kadar yaptığın en büyük kerizlik neydi?" sorusuna karşılık "Ben dolandırıldım. 'Gümrükte kuzenim çalışıyor ürün mağazada 10 bin TL ise biz 2 bin TL'ye getiriyoruz' dedi. Ben de herkes için sipariş verdim. Parasını da yatırdım bu adam da mahalleden tanıdığım biriydi. Bir kafedeydik ve ben dolandırıldığımı anladım. Adamın kollarında kask üzerinde de korumalık montu varken yakasına yapıştım. Bizi öyle gören kafe çalışanları bulunduğumuz kış bahçesinin kapısını kapatıp bir daha gelmedi" şeklinde yanıt verdi.

EZGİ MOLA KİMDİR?

38 yaşındaki oyuncu 1,63 boyundadır ve 58 kilodadır. Koç borcu olan Ezgi Mola, 16 yaşından beri televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının içinde birçok yapımda yer almaktadır. Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteri ile çok geniş kesim tarafından sevilip takip edilmektedir.

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen isim, baba tarafından yani aslen Malatyalıdır. İlkokul ve lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olması sebebiyle henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat merkezinde eğitimlerine devam etmiş olan Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirmiştir.

Ayrıca henüz 17 yaşındayken, 2000 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk televizyon deneyimini kazanmıştır. 4 senelik Müjdat Sanat Merkezi eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi almıştır. Yine Aydoğan Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne deneyimini elde etmiş oldu.

2005 senesinin Kasım ayında BKM Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü oynayarak geniş bir kitle tarafından tanınıp sevildi. Ancak asıl başarısını 2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde etti. 2007 yılında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.

2008 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sit-comda rol alan isim, özellikle Tolga Çevik ile birlikte Arkadaşım Hoş geldin adlı eğlence programında 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği biri olarak hayatımıza kalıcı olarak girdi.

Son olarak TRT’de yayınlanan ve yayın hayatına 15 Eylül 2020 yılında başlayan Masumlar Apartmanı adlı dizide başrol karakterlerinden biri olan Safiye Derenoğlu’nu canlandırmakta. Bu dizideki oyunculu ile 2021 yılında Yılın Kadın Dizi oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

EZGİ MOLA HAKKINDA HAKARET DAVASI

Ezgi Mola 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan Musa Orhan için, Ezgi Mola sosyal medyada “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansın” şeklinde tweet atmıştı. Bu tweet sebebiyle Musa Orhan’ın avukatı Ezgi Mola’ya 2 ile 4 yıl hapis istemi ile hakaret davası açtı. Hakkında açılan davaya tepki gösteren pek çok sanatçı, gazeteci, siyasetçi, Kadın derneği aktivisti ve sosyal medya kullanıcıları #EzgiMolaYalnızDeğildir hastagi ile Mola’ya destek verdi. 1 Ekim tarihinde görülmüş olan davada Ezgi Mola 5200 TL adli para cezasına çarptırıldı.

