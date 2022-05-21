MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Mola gündem olunca isyan etti! "Bir baktım ne oldu diye! Ödüm koptu"

Ezgi Mola gündem olunca isyan etti! "Bir baktım ne oldu diye! Ödüm koptu"

21.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan espriler karşısında, "Gündem yapmayın beni, ödüm kopuyor" dedi.

Ezgi Mola gündem olunca isyan etti! "Bir baktım ne oldu diye! Ödüm koptu"

Son olarak Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol alan Ezgi Mola, bazı sosyal medya kullanıcılarının adı ve soyadıyla ilgili isim türeten takipçilere esprili bir yanıt verdi. Birçok kullanıcı Ezgi Mola'nın ismini güldüren bir akıma dönüştürdü. Ünlü oyuncu da bu paylaşımları Twitter hesabından paylaştı.

Kullancılar, "Ezgi Mola'nın star wars fanatiği kuzeni Ezgi Yoda.", "Ezgi Mola'nın kaderine razı olan kuzeni Yazgı Mola.", "Ezgi Mola'nın hisleri çok kuvvetli olan kuzeni Sezgi Mola." gibi paylaşımlarda bulundu.

Twitter'da trend topic olan Ezgi Mola şaşırdığını ifade ederek, "Ezgi Mola’nın kutuplardaki kankası Eskimo La! Of gündem yapmayın beni ya, ödüm koptu ne oluyor diye. Baktım gündeme ne oldu diye, yazılanlar bunlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım ben de." mesajını yayınladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"
Davada şoke eden gelişme! 'Polisin ifadesi...'Davada şoke eden gelişme! 'Polisin ifadesi...'
Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çektiHastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...

Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...

Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!

Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

İlginizi Çekebilir

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.