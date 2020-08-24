Ezgi Mola’nın sevgilisi Mustafa Aksakkalı intikamını aldı!

Yaklaşık 1.5 yıldır beraber olan Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakkalı ile ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyarak Çeşme’de beraber mekan açmayı seçti. Ünlü isimlerin akınına uğrayan mekanda Ezgi Mola ve Mustafa Aksakkalı’yı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Çiftin yakın dostları ‘Mustafa Bey’ akımına uymayı ihmal etmedi.

Çeşme’de bu yaz evlenecekleri konuşulan ikiliden güzel oyuncu evlilik fikrine göz kırparken koronavirüs pandemesi nedeniyle planlarını önümüzdeki seneye ertelediklerini belirtmişti. Magazin kulislerinde evlilik haberleri beklenen çift sosyal medya üzerinden eğlenmeyi sürdürüyor.



Mustafa Aksakallı’ın üzeri çıplak tatil pozuna Ezgi Mola’dan esprili bir yanıt gelmişti. Kaslı vücuyla dikkatleri üzerine çeken sevgilisini Mola, “Mustafa Bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoğrafı tekrar koyarak" yorumuyla uyardı.



Oyuncunun bu hareketine ise sevgilisinden jet bir şekilde yanıt geldi. Fırsatı bekleyen işletmeci Mustafa Aksakallı Ezgi Mola’nın siyah bikinili pozuna aynı şekilde yorum yaptı. Sevgilisi Ezgi Mola’nın salıncak üzerindeki mayolu fotoğrafına Aksakallı, “Ezgi hanım, İnanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız bu fotoğrafı koyarak” yorumunu yaptı. Sevgilisinin yorumuna ise Ezgi Mola gülümseyerek cevap verdi.

