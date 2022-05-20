MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Mola Twitter'da gündem oldu! "Ödüm koptu ne oluyor diye..."

Ezgi Mola Twitter'da gündem oldu! "Ödüm koptu ne oluyor diye..."

20.05.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Erşan Kuneri'de rol alan Ezgi Mola sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan espriler karşısında, "Gündem yapmayın beni, ödüm kopuyor" dedi.

Ezgi Mola Twitter'da gündem oldu! "Ödüm koptu ne oluyor diye..."

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol alan Ezgi Mola, bazı sosyal medya kullanıcılarının adı ve soyadıyla ilgili isim türeten takipçilere esprili bir yanıt verdi. Birçok kullanıcı Ezgi Mola'nın ismini güldüren bir akıma dönüştürdü. Ünlü oyuncu da bu paylaşımları Twitter hesabından paylaştı.

Kullancılar, "Ezgi Mola'nın Star Wars fanatiği kuzeni Ezgi Yoda", "Ezgi Mola'nın kaderine razı olan kuzeni Yazgı Mola", "Ezgi Mola'nın hisleri çok kuvvetli olan kuzeni Sezgi Mola" gibi paylaşımlarda bulundu.

1

Twitter'da trend topic olan Ezgi Mola şaşırdığını ifade ederek, "Ezgi Mola’nın kutuplardaki kankası Eskimo La! Of gündem yapmayın beni ya, ödüm koptu ne oluyor diye. Baktım gündeme ne oldu diye, yazılanlar bunlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım ben de" mesajını yayınladı.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eğer hayatınızda Acun abi varsa..." Yorum yağdı"Eğer hayatınızda Acun abi varsa..." Yorum yağdı
Gülşen cesur havuz pozuyla yine olay oldu! "Tanıştırayım ateşten elbise..."Gülşen cesur havuz pozuyla yine olay oldu! "Tanıştırayım ateşten elbise..."
Minik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandıMinik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandı
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Bir günde yüzde 30 zam yaptılar! Konut fırsatçılarına ceza

Bir günde yüzde 30 zam yaptılar! Konut fırsatçılarına ceza

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

İlginizi Çekebilir

Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu

Sofrasını paylaştı! Eski yarışmacından olay olan zenginlik yorumu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.