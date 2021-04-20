MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, olay tokat sahnesini anlattı

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, olay tokat sahnesini anlattı

20.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Ezgi Mola, dizide İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'a attığı tokat hakkında konuştu. Mola, "Bu kızın suratı küçücük benim elimde kürek gibiymiş. Bunu ayarlayamadım" dedi.

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncuları Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar samimi açıklamalarıyla olay oldu. Dizi hakkında birçok şeyden bahseden Mola ve Abdullah, 25. bölümdeki tokat sahnesi hakkında konuştu.

"BENİM ELİM KIZIN KÜÇÜCÜK YÜZÜNE OTURDU"

Dizide birbirinden hoşlanmayan iki kişiyi oynayan İnci ve Safiye tartışmış ve sonunda ipler iyice gerilmişti. Kendine hakim olamayan Safiye, herkesin içinde İnci'ye tokat atmıştı. Candaş Tolga Işık'ın "O nasıl bir sahneydi ya" demesi üzerine konuşan Ezgi Mola, "Tokat atma sahnesinde ben kontrollüyümdür. Ben Farah'a 'tokat atacağım sen de onu al' dedim. Çok sert yapmamak istedim. Ama ayarlayamadığım bir şey vardı. O da bu kızın suratı küçücük benim elimde kürek gibiymiş. Bu kızın küçücük yüzüne benim el bir oturdu" dedi.

"TOKATLA GÖZÜM KARARDI"

Sahne hakkında samimi itiraflarda bulunan Farah Zeynep Abdullah ise "O gün aşırı gerilmiştim. Tokatla gözüm karardı. Benim o an elim ayağım titredi. O sinirle elimdekileri atmışım. O sahnede yere kapaklanma anında yalnız kalma hissi geldi. Böyle sahnelerde oluyor" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, dizide en çok zorlandığı sahnenin de bu sahne olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Örgü bikiniyle havuz sefası yaptıÖrgü bikiniyle havuz sefası yaptı
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.