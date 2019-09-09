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Ezgi Sertel'den şoke eden itiraf: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan güzel sunucu Ezgi Sertel, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sertel program sunarken reklam arasında 7 haftalık bebeğini düşürdüğünü itiraf etti.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü sunucu Ezgi Sertel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İkiz bebeklerine hamile olan Sertel, geçtiğimiz yıllarda iki kez düşük yaptığını açıkladı.

"REKLAM ARASINDA BEBEĞİMİ DÜŞÜRDÜM"

Canlı yayında hamileliğiyle ilgili konuşan Ezgi Sertel, geçtiğimiz sene program sunarken bebeğini kaybettiği söyledi.

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İlk bebeğini kalp durma sonucu düşürdüğünü anlatan Sertel, "İkinci bebeğimdi ve 7 haftalıktı. O zamanlar program yapıyordum. Her şey de yolundaydı. Birden ağrı girdi ve reklam arasında bebeğimi düşürdüm. Ağlayamadım, tepki de veremedim. Hatta etrafımdaki insanları ben yatıştırdım. Kimse anlayamadı ne olduğunu. Canlı yayın başladı konuklar kendi arasında sürdürdü biraz, sonra ben geri dönüp kapanışı yapıp hastaneye gittim" dedi.

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