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  4. Ezgi Sertel ne diyeceğini bilemedi... Gelin Evi'ndeki o anlar tartışma yarattı! 'Bu kadarı da olmaz'

Ezgi Sertel ne diyeceğini bilemedi... Gelin Evi'ndeki o anlar tartışma yarattı! 'Bu kadarı da olmaz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.08.2024 15:35
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Geçen sezon Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı fenomen yarışma programı Gelin Evi yeni sezona Ezgi Sertel ile merhaba dedi. 100 bin liralık büyük ödül için yarışılan programdaki görüntüler kısa sürede gündem oldu. İlkim gelin meyve ve sebzeleri bulaşık makinesinde yıkadığı söyledi ve meyveleri makineden çıkarıp yarışmacılara ikram etti. Programdaki o anlar tartışma yarattı.

MYNET-Geçtiğimiz sezon başarılı şarkıcı Aslı Hünel ile izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi programı yeni sezonda Ezgi Sertel'in sunumuyla ekrana gelmeye başladı.

Program başlar başlamaz bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 100 bin liralık büyük ödül için yarışan gelinler, 24 yaşındaki 4 yıllık evli İlkim Ercanlı’nın evine konuk oldu.

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İlkim gelin yarışmacıları ve Ezgi Sertel'i mutfağına çağırıp meyve ve sebzeleri bulaşık makinesinde yıkadığı söyledi. Hatta bulaşık makisinden çıkardığı meyveleri de onlara ikram etmek istedi.

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GÖRDÜKLERİNE ÇOK ŞAŞIRDI

Gördükleri karşısında şok geçiren ünlü sunucu Ezgi Sertel ne diyeceğini bilemedi ve 'ben bildiğimden şaşmam' demekle yetindi.

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İlkim gelin 'bence böylesi çok daha pratik. İstediğim kadar meyveyi dolduruyorum ve atıyorum makinaya. Elde yıkadığımda daha su harcadığımı düşünüyorum' dedi.

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YORUM YAĞDI

Bazı gelinler bu durumu hijyenik bulmadığını söylerken bazı gelinler de çok pratik bulduklarını söylediler. Programdaki o görüntüler sosyal medyada gündem olunca 'Bu kadarı da olmaz', 'pes artık', 'daha neler göreceğiz' gibi yorumlar yaptılar.

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Ezgi Sertel gelin evi
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