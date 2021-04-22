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Ezhel'in iktidarla ilgili paylaşımı olay oldu

22.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu an Berlin'de yaşayan Ezhel olarak bildiğimiz ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem yaratmaya devam ediyor. Ezhel, yaptığı paylaşımda, 'Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür.' dedi.

Ezhel'in iktidarla ilgili paylaşımı olay oldu

Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan rapçi Ezhel, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezhel, "Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanya'sından farkı yoktur" dedi.

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'EMEKLERİMİZİN, MUTLULUĞUMUZUN HESABINI...'

"Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir" diyen Ezhel, "Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını, hakkını sormayan, şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Ezhel, son olarak, "Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş" dedi.

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Ezhel aynı zamanda geçtiğimiz gün çocukluk fotoğrafını paylaşarak "23 Nisan yakındır, egemenlik de." ve "ne zorba devlet, ne terör, ne çocuk sömürüsü. Yarınların bizim olduğu bir ülke." mesajını vermişti.


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Ezhel Instagram
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