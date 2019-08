Ezo Sunal'ın korku dolu anları

"HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR KORKTUM"

Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya; 'Bir anda her şey değişebilir', 'Yarın ölecekmiş gibi yaşa...' İşte 'o an' her an olabilir, onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş...

Sorumluluk sahibi olalım, can güvenliği bu. Geri dönüşü, özrü yok. Fotoğraflara bakabilirsiniz. Güvende olun, sağlıkla kalın, her anın değerini bilin, güzel yaşayın bugünlük temennim bu. Sevgiyle..."