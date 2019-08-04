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Ezo Sunal'ın korku dolu anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal denizde tekne kazası geçirdi. 'Kazayı yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi' diyen Ezo Sunal kazadan fotoğrafları da paylaştı.

Ezo Sunal'ın korku dolu anları

Oyuncu Ezo Sunal, ailesiyle birlikte Büyükada'dan döndüğü sırada başka bir teknenin bulundukları deniz taksisine çarpması sonucu kaza geçirdi. Sunal, korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Kazayı yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum" ifadelerini kullanan Sunal, kaza sonrası teknede oluşan hasarların görüntülerini paylaşıp, şunları söyledi:

"Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim, şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım. Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik.

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Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi.

"KAZAYI YARA ALMADAN ATLATMAMIZ BÜYÜK BİR MUCİZEYDİ"

Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu. Yüzümüze, gözümüze, saçımıza, her yerimize camlar sıçradı. Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazayı sağlam, yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi.

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"HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR KORKTUM"

Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya; 'Bir anda her şey değişebilir', 'Yarın ölecekmiş gibi yaşa...' İşte 'o an' her an olabilir, onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş...

Sorumluluk sahibi olalım, can güvenliği bu. Geri dönüşü, özrü yok. Fotoğraflara bakabilirsiniz. Güvende olun, sağlıkla kalın, her anın değerini bilin, güzel yaşayın bugünlük temennim bu. Sevgiyle..."

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