Ezo Sunal'ın korku dolu anları

Oyuncu Ezo Sunal, ailesiyle birlikte Büyükada'dan döndüğü sırada başka bir teknenin bulundukları deniz taksisine çarpması sonucu kaza geçirdi. Sunal, korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Kazayı yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum" ifadelerini kullanan Sunal, kaza sonrası teknede oluşan hasarların görüntülerini paylaşıp, şunları söyledi:

"Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim, şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım. Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik.

Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi.

"KAZAYI YARA ALMADAN ATLATMAMIZ BÜYÜK BİR MUCİZEYDİ"

Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu. Yüzümüze, gözümüze, saçımıza, her yerimize camlar sıçradı. Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazayı sağlam, yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi.