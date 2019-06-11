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Facebook hesabı açan eski eşini tehdit ve darp etti! Tutuklu yargılanacak

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HABER  | 11.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İsmail B., eski eşi R.A.'yı Facebook hesabı açtığı için ölümle tehdit etti, gözaltına alındı.

Facebook hesabı açan eski eşini tehdit ve darp etti! Tutuklu yargılanacak

Olay 8 Haziran'da Başkent Lefkoşa'da Göçmenköy'de meydana geldi. İddiaya göre eski eşi R.A. ile birlikte Göçmenköy'de beraber yaşayan İsmail B., R.A.'nın Facebook'ta hesap açtığını görünce onla tartışmaya başladı.

Tartışma fiziki müdahaleye döndü ardından İsmail B., eline aldığı ekmek bıçağını, "Seni öldüreceğim" diyerek R.A.'nın boğazına dayadı. R.A. çıkan arbede de, elinden ve bacağından ciddi şekilde yaralandı.

TUTUKLU YARGINALACAK

Durumdan haberdar edilen polis, İsmail B.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan İsmail B.'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

(DHA)

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KKTC facebook kadına şiddet

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