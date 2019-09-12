Facebook intihar girişimleri yüzünden zor zamanlar yaşadı

Sosyal medya servisi canlı yayın özelliği nedeniyle insanların intihara özenmesine neden olduğu suçlamalar nedeniyle psikolojik danışmanlar da çalıştırmaya başladı.
Özellikle gençlerin intihara daha fazla meyilli olması nedeniyle yoğun genç kullanıcıya sahip olan Facebook, bu konuya daha fazla önem vermek istiyor.
Facebook daha önce, intihar semptomları gösteren kullanıcıları tespit edebilecek bir yapay zeka geliştirmişti. Ardından da intihar notu veya videosu yayınlayanlar için de acil psikolojik destek sağlamıştı.
Sosyal medya devi şimdi online izleme araçları geliştiren CrowdTangle şirketi ve konu hakkında uzman psikiyatr ve psikologlarla, intihar girişimlerini önceden tespit etmek istiyor.
Facebook intiharları önlemek içn ayrıca sosyal medyada, gençleri intihara yönlendirebilecek depresif ve şiddet içeren görüntüleri de otomatik saklayacak bir düzenek geliştiriyor.
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
Bir ülkeden daha Türk vatandaşlarına vize kolaylığı!
O kenti hiç böyle görmediniz! Hayran kalacaksınız
Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum