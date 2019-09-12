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Facebook intihar girişimleri yüzünden zor zamanlar yaşadı

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TEKNOLOJİ  | 12.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Canlı yayında intihara kalkışıp herkese seyrettirmek isteyen kullanıcılar nedeniyle ağır eleştiriler de aldı.

Facebook intihar girişimleri yüzünden zor zamanlar yaşadı

Sosyal medya servisi canlı yayın özelliği nedeniyle insanların intihara özenmesine neden olduğu suçlamalar nedeniyle psikolojik danışmanlar da çalıştırmaya başladı.

Özellikle gençlerin intihara daha fazla meyilli olması nedeniyle yoğun genç kullanıcıya sahip olan Facebook, bu konuya daha fazla önem vermek istiyor.

Facebook daha önce, intihar semptomları gösteren kullanıcıları tespit edebilecek bir yapay zeka geliştirmişti. Ardından da intihar notu veya videosu yayınlayanlar için de acil psikolojik destek sağlamıştı.

Sosyal medya devi şimdi online izleme araçları geliştiren CrowdTangle şirketi ve konu hakkında uzman psikiyatr ve psikologlarla, intihar girişimlerini önceden tespit etmek istiyor.

Facebook intiharları önlemek içn ayrıca sosyal medyada, gençleri intihara yönlendirebilecek depresif ve şiddet içeren görüntüleri de otomatik saklayacak bir düzenek geliştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook intihar

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