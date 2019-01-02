2018 Facebook açısından hayli kötü bir yıl oldu. Zaten son yıllarda Facebook’a olan ilgi iyiden iyiye azalmıştı. Fakat geçtiğimiz yıl yaşanan skandallar herşeyin tuzu biberi oldu.

Artık Facebook’un eski günlerinin hayli uzağında olduğunu söyleyebiliriz. İşin kötü yanı, Zuckerberg’in ilk göz ağrısı muhtemelen bir daha hiç eskisi kadar popüler olamayacak.

Artık Facebook hesabının çalınmasını umursayan var mıdır bilinmez ama biz yine de Facebook şifre kırma (2019) ile ilgili bir yazı hazırlamak istedik.

Facebook hesabı nasıl çalınır?

Öncelikli olarak şu soruya açıklık getirelim. Facebook hesabı nasıl çalınır? Aslında bunun birden fazla yolu mevcut. Fakat bunların hiç biri etik ya da legal değil. Dolayısıyla bizler de bu yöntemleri okurlarımıza önermiyoruz.

Fakat hesabınız çalındıysa geri almak için internette bulunan çeşitli şifre kırıcı uygulamaları denemeniz işinizi görecektir.

Bu uygulamalar, random olarak şifre üreterek hesaba giriş yapmanızı sağlayabilir. Elbette uygulamanın doğru şifreyi bulana kadar random şifre üretmesi hayli zaman alacaktır. Çünkü ürettiği her şifreyi Facebook’a girip, sunucudan cevap alma süresini de yabana atmamak gerekiyor.