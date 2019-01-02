2018 Facebook açısından hayli kötü bir yıl oldu. Zaten son yıllarda Facebook’a olan ilgi iyiden iyiye azalmıştı. Fakat geçtiğimiz yıl yaşanan skandallar herşeyin tuzu biberi oldu.
Artık Facebook’un eski günlerinin hayli uzağında olduğunu söyleyebiliriz. İşin kötü yanı, Zuckerberg’in ilk göz ağrısı muhtemelen bir daha hiç eskisi kadar popüler olamayacak.
Artık Facebook hesabının çalınmasını umursayan var mıdır bilinmez ama biz yine de Facebook şifre kırma (2019) ile ilgili bir yazı hazırlamak istedik.
Facebook hesabı nasıl çalınır?
Öncelikli olarak şu soruya açıklık getirelim. Facebook hesabı nasıl çalınır? Aslında bunun birden fazla yolu mevcut. Fakat bunların hiç biri etik ya da legal değil. Dolayısıyla bizler de bu yöntemleri okurlarımıza önermiyoruz.
Fakat hesabınız çalındıysa geri almak için internette bulunan çeşitli şifre kırıcı uygulamaları denemeniz işinizi görecektir.
Bu uygulamalar, random olarak şifre üreterek hesaba giriş yapmanızı sağlayabilir. Elbette uygulamanın doğru şifreyi bulana kadar random şifre üretmesi hayli zaman alacaktır. Çünkü ürettiği her şifreyi Facebook’a girip, sunucudan cevap alma süresini de yabana atmamak gerekiyor.
Kısacası Facebook şifre kırma (2019) işlemi, öyle yazıldığı kadar kolay olan birşey değil. Bunun için güvenilir bir uygulama, muazzam bir internet hızı ve orta seviye bir PC’ye ihtiyacınız var.
Eğer geri almak istediğiniz hesabınızın şifresi sadece harf ya da rakamlardan oluşuyorsa sıkıntı yok. Bir kaç saat içerisinde çalınan hesabınızı geri alabilirsiniz. Fakat söz konusu hesap harf, rakam ve noktalama işaretlerinden oluşan bir kombinasyonla şifrelendiyse, işte o zaman işiniz zor diyebiliriz.
Dürüst olmak gerekirse Facebook şifre kırma (2019) işlemi hayli zaman alan birşey. Zaten eğer şifrenizi harf, sayı ve noktalama işaretleriyle oluşturduysanız, sizi tanımayan birisinin şifrenizi bulması da pek olası değil.
Dolayısıyla birisi sosyal medya hesabınızı çaldıysa, öncelikli olarak sizi yakın olarak tanıyanlardan, şifrenizi bilenlerden ya da telefonunuzu kurcalayanlardan şüphelenmeniz lazım.
Son olarak şu uyarımızı da yabana atmayın. Bazı internet sitelerinde para karşılığında Facebook hesap çalma ya da Facebook şifre kırma işlemlerini gerçekleştirdiğini iddia edenler mevcut. Siz siz olun bu tarz oyunlara düşmeyin. Az önce de belirttiğimiz üzere herhangi bir sosyal medya hesabını çalmak o kadar da basit bir iş değil. Bu tarz illegal işlemler sadece sizden para kopartmak için hazırlanmış bir tuzak.
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