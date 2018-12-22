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Facebook'ta aşık olduğu kadını görmeye gitti, 6 yıl hapiste kaldı!

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DÜNYA  | 22.12.2018 04:46 | Son Güncelleme

Hindistanlı bir kişi, Facebook üzerinden tanıştığı Pakistanlı kadınla tanışmak için kaçak olarak gittiği Pakistan’da tutuklandı. 6 yıl sonra serbest bırakılan adam bir daha sosyal medya kullanmayacağını söyledi.

Facebook'ta aşık olduğu kadını görmeye gitti, 6 yıl hapiste kaldı!

Hamid Nehal Ansari 2012 yılında sosyal medya sitesi Facebook üzerinden bir kadınla tanışıp kadına aşık oldu. Daha sonra kadın ile görüşmek için Afganistan üzerinden Pakistan’a kaçak olarak giren Ansari Pakistan güvenlik güçlerince yakalandı.

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AJANLIKLA SUÇLANDI

Ajanlık ile suçlanan Ansari 6 yıl boyunca Pakistan’da hapsedildi. Ansari’nin serbest kaldığı ve ülkesine döndüğü o duygusal anlar ise kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı.

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BİR DAHA SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAK

Ansari, “Yabancılara karşı duygusal şeyler beslemeyin, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında tanıştığınız kişilere aşık olmayın” diyerek bir daha sosyal medya kullanmayacağını belirtti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Hindistan pakistan Hamid Nehal Ansari

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