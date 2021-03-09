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Fahriye Evcen'den dikkat çekici pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

09.03.2021 22:13 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen'den dikkat çekici pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen bir çekim şık kıyafetlerle objektif karşısına geçti. Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'in fit görüntüsü dikkat çekti.

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, anne olmasının ardından ekranlara ve projelere ara vermişti. Hayranlarının karşısına ne zaman çıkacağı merak konusu olan güzel oyuncu, bir markanın çekimleri için objektiflere poz verdi.

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Karantina dönemini oğlu Karan ve Burak Özçivit'le evinde geçiren Evcen, marka çekimleri sonrası fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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11 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, paylaşımı sonrası beğeni yağmuruna tutuldu.

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Kullanıcılar, "Fahriye hanım ne yapıyorsunuz?", "Bu ne güzellik", "Maşallah" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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