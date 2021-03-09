Fahriye Evcen'den dikkat çekici pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, anne olmasının ardından ekranlara ve projelere ara vermişti. Hayranlarının karşısına ne zaman çıkacağı merak konusu olan güzel oyuncu, bir markanın çekimleri için objektiflere poz verdi.

Karantina dönemini oğlu Karan ve Burak Özçivit'le evinde geçiren Evcen, marka çekimleri sonrası fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

11 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, paylaşımı sonrası beğeni yağmuruna tutuldu.



Kullanıcılar, "Fahriye hanım ne yapıyorsunuz?", "Bu ne güzellik", "Maşallah" şeklinde yorumlarda bulundu.

