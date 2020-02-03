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Fahriye Evcen'den 'sahalara döndüm' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 12:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Doğum öncesi fit haline geri dönen Evcen, son paylaşımıyla adeta 'Sahalara döndüm' mesajı verdi.

Fahriye Evcen'den 'sahalara döndüm' paylaşımı

Doğum kilolarından kurtulan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eski fit haline döndü. Kariyerine önümüzdeki sezonda dönmesi beklenen ünlü oyuncu, instagram hesabından yine hayranlarını mest etti.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında göz kamaştıran Evcen, 550 binin üzerinde beğeni alarak da hayranlarından müthiş ilgi gördü.

Ebru Akel’in 'Bebek' diye mesaj attığı oyuncu, takipçileri tarafından güzelliği ile ilgili övgü dolu mesajlar aldı.

Bir hayranı, 'Türkiye’nin en güzel oyuncusu, sizi artık TV ekranında görmek istiyoruz' yorumunda bulundu.

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İşte yorumlardan bazıları:

  • Yok böyle güzellik

  • Bayılıyorum sana güzeller güzeli

  • Yine ne kadar güzelsin

  • En güzel anne

  • Çok çok çok güzelsin

  • Çok özlemiştik, iyi ki geldin. Yeni projelerinle gelmeni bekliyoruz. Çünkü seni izlemeyi de dinlemeyi de çok özledik

  • Annelik çok yakışmış maşallah
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