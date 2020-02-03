Fahriye Evcen'den 'sahalara döndüm' paylaşımı

Doğum kilolarından kurtulan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eski fit haline döndü. Kariyerine önümüzdeki sezonda dönmesi beklenen ünlü oyuncu, instagram hesabından yine hayranlarını mest etti.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında göz kamaştıran Evcen, 550 binin üzerinde beğeni alarak da hayranlarından müthiş ilgi gördü.

Ebru Akel’in 'Bebek' diye mesaj attığı oyuncu, takipçileri tarafından güzelliği ile ilgili övgü dolu mesajlar aldı.

Bir hayranı, 'Türkiye’nin en güzel oyuncusu, sizi artık TV ekranında görmek istiyoruz' yorumunda bulundu.

İşte yorumlardan bazıları: