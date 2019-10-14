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Fahriye Evcen doğal hallerini paylaştı! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Son olarak doğum kiloları sebebiyle gündem olan Fahriye Evcen yeni fotoğraflarını paylaştı. Fahriye Evcen'in doğal halini paylaştığı pozlarına ise beğeni yağdı. Ayrıca Evcen'in oğlu Karan ile beraber eşi Burak Özçivit'i Kuruluş Osman dizisinin setinde ziyaret ettiği iddia edildi!

Fahriye Evcen doğal hallerini paylaştı! Beğeni yağdı

Televizyon ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde Diriliş Osman olarak yayınlanacağı söylenen Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin isminde flaş bir değişiklik olmuş ve Kuruluş Osman olarak geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanmıştı.

Yeni dizisi nedeniyle gününün büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Burak Özçivit, bebeği Karan ve eşi Fahriye Evcen ile yeterince vakit geçiremeyince Evcen çözümü set ziyaretlerinde buldu.

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Burak Özçivit'i görmek için neredeyse her gün sete gittiği iddia edilen Fahriye Evcen, eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle birbirinden uzak kalmaması için böyle bir çözüm bulmuş! Evcen ve Karan bebek, çekim aralarında Özçivit'i yalnız bırakmıyor, beraber vakit geçiriyorlarmış.

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DOĞAL HALİYLE BEĞENİ TOPLADI

Sete yaptığı ziyaretler esnasında çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabına yükleyen Evcen, zayıflığıyla dikkat çekti. Riva'daki set alanından fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evcen'in zayıflığı da gözlerden kaçmadı.

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Doğumun ardından kiloları nedeniyle oldukça sert eleştiriler alan güzel oyuncu Fahriye Evcen, zamanla doğum kilolarından kurtulmaya başlamış.

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