Fahriye Evcen ile Burak Özçivit reklam için öyle bir para istedi ki...

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu.

Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan da uzakta. Oyuncu yeniden ekranlarda boy göstermeye hazırlanırken çift birlikte reklam anlaşmaları da yapıyor.

Son günlerde pozlarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen ve eşi Özçivit 2. Sayfa' programından Umut Ünver'in haberine göre; Çift, bir mobilya markasıyla anlaştı.

Çift reklam için toplam 80 milyon TL aldı. Birçok reklamda boy gösteren ikilinin alacağı fiyat dudak uçuklattı.







