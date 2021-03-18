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Fahriye Evcen'in kardeşi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kardeşi ile olan benzerliği şaşırttı

18.03.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Son zamanlarda oğlu Karan ile paylaştığı sosyal medya fotoğraflarıyla sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan Fahriye Evcen'in kardeşleri merak ediliyor. Fahriye Evcen'in kardeşleriyle olan fotoğraflarını sosyal medyanın gündemine oturmuştu ve benzerlikleri dikkat çekmişti. İşte Fahriye Evcen'in kardeşi kimdir, nereli sorularının yanıtı...

Oyuncu Burak Özçivit'le hayatını birleştiren Fahriye Evcen, oğlu Karan ile paylaştığı sosyal medya fotoğraflarıyla sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalıyor. Fahriye Evcen'in kendisi gibi kardeşleri de hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Fahriye Evcen'in kardeşleri...

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
Çalıkuşu, Yaprak Dökümü ve Evim Sensin gibi pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen son zamanlarda sosyal medyada oğlu Karan'la birlikte çektirdiği fotoğraflarla ilgiyle takip ediliyor.
4 Haziran 1986 tarihinde Almanya, Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen'in babasının Selanik göçmeni, annesinin ise Çerkez olduğu biliniyor.
Almanya'ya gitmeden önce Samsun Bafra'da yaşayan Evcen, Solingen'de çocukluğunda ailesi ile zor zamanlar geçirdi.

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ VAR MI?

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ VAR MI?
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le hayatını birleştiren Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında 3 ablası bulunmaktadır.
Daha önce eşi Burak Özçivit ve kardeşiyle olan bazı fotoğrafları bulunuyordu.
34 yaşında olan Fahriye Evcen'in kanser hastalığı ile mücadele eden babası Ramazan Evcen yaşamını yitirmişti.

FAHRİYE EVCEN'İN ABLASI AYŞEN EVCEN

FAHRİYE EVCEN'İN ABLASI AYŞEN EVCEN
İşte Fahriye Evcen'den yaşça büyük olduğu bilinen ablası Ayşen Evcen...
Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen, Almanya'ya Samsun'dan göç eden bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkez kökenli olan Ayşen Evcen, baba tarafından ise Kavala göçmenidir.

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ DEMET EVCEN

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ DEMET EVCEN
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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