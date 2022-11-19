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Fahriye Evcen'in üniversite yıllığı sosyal medyada gündem oldu

19.11.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolüyle seyirci karşısına çıkan Fahriye Evcen'in üniversite yıllarına ait okul yıllığı sosyal medyada gündem oldu. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan ve kep töreninde arkadaşlarıyla boy boy poz veren Fahriye Evcen'in hiçbir şey yazılmayan okul yıllığı görenleri şaşırttı.

Fahriye Evcen'in üniversite yıllığı sosyal medyada gündem oldu

Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan, oğulları Karan'ın ardından şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan Fahriye Evcen'in üniversite yıllarına ait olan okul yıllığı yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

ARKADAŞLARI BİR ŞEY YAZMADI

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Fahriye Evcen, kep töreninde kız arkadaşlarıyla peş peşe pozlar vermişti. Eğlenceli pozlarıyla dikkat çeken Evcen'in üniversite için hazırlanan yıllığındaki bir detay dikkat çekmişti.

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Evcen'in diğer öğrencilerin yanı sıra okul yıllığında hiçbir arkadaşının yorum yazmaması dikkat çekmişti. Evcen'in boş kalan anı kısmına ise okul tarafından "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" yazıldı.

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O dönem oyunculuk kariyerine başlayan Evcen'in yoğun iş temposundan dolayı okula gidemediği bu yüzden de pek arkadaşının olmadığı ileri sürüldü.

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