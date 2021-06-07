Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak? Açıklama geldi!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Fahriye Evcen'in dahil olduğuna ilişkin bomba iddia ortaya atılmıştı. İşte ayrıntılar... İDDİALAR YALANLANDI Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Bunun üzerine fenomen diziye Fahriye Evcen'in katılacağına ilişkin iddia ortaya atıldı ve Evcen'in, Han ile partner olacağı ifade edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Fahriye Evcen'in dahil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Fahriye Evcen'in söz konusu dizi ile hiçbir görüşmesi olmadığı ifade edildi. FAHRİYE EVCEN KİMDİR? 4 Haziran 1986 Almanya doğumlu Fahriye Evcen 35 yaşındadır. Evcen Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk hayatı boyunca birçok dizi ve film projelerinde yer almıştır. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile evlenmiştir.

Fahriye Evcen'in rol aldığı filmler: 2007 Cennet Kız Başrol Oyuncusu

2008 Aşk Tutulması Pınar Başrol Oyuncusu

2009 Alvin ve Sincaplar 2 - Türkçe Seslendirme

2010 Takiye: Allah Yolunda Sevde Aksu Başrol Oyuncusu

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak Genç Sinyora Enrica Başrol Oyuncusu

2012 Evim Sensin Leyla Başrol Oyuncusu

2015 Aşk Sana Benzer Deniz/Defne Başrol Oyuncusu

2017 Sonsuz Aşk Fahriye Evcen'in rol aldığı televizyon dizileri: 2005 Asla Unutma Pınar Yardımcı Karakter

2006 Hasret Songül Başrol Oyuncusu

2006-2010 Yaprak Dökümü Necla Tekin Aydınoğlu Bașrol

2011 Yalancı Bahar Zeynep Karaman Başrol Oyuncusu

2012 Veda Mehpare Başrol Oyuncusu

2013-2014 Çalıkuşu Feride Başrol Oyuncusu

2014 Kurt Seyit ve Şura Murka/Mürvet Başrol Oyuncusu

2017 Ölene Kadar Selvi/Vildan Başrol Oyuncusu Fahriye Evcen'in aldığı ödüller: YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu Evim Sensin /Kazandı

MGD 19. Altın Objektif Ödülleri En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Evim Sensin Kazandı

Siyaset Dergisi Ödülleri Yılın Sinema Kadın Oyuncusu Evim Sensin /Kazandı

2014 Elle Style Awards En Stil Sahibi Kadın Oyuncu - Kazandı

2016 YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu Aşk Sana Benzer /Kazandı

Altın Sebilj Ödülü Yılın Oyuncusu Çalıkuşu/ Kazandı

2017 AYD Ödülleri En Beğenilen Marka Yüzü Koton /Kazandı

Türkiye Gençlik Ödülü En İyi Film Oyuncusu Sonsuz Aşk /Kazandı

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülü Yılın Oyuncusu Sonsuz Aşk \ Ölene Kadar /Kazandı

Yeni Kadin8 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. websitesinin Anketi Yılın En Popüler Kadını /Kazandı

Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara dönüyor!

OGM Pictures imzası taşıyan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde sezon finaline sayılı günler kala bomba ismin dahil olacağı iddia edildi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' romandan ekranlara taşınan fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın da yaşanan flaş gelişmeye göre dizinin başrolleri arasında yer alan İnci karakterinin diziden ayrılacağı söylenmişti.

Güçlü oyuncu ve çarpıcı öyküsüyle sezon boyunca dikkat çekmeyi başaran dizide Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık kararı hayranlarını üzdü.

Ünlü oyuncu diziden ayrılacağı haberlerini doğrularken, bir açıklamada bulundu.

Ayrılacağını açıkladı Başarılı oyuncu diziden ayrılma nedeni olarak, stresli ve dramatik sahnelerden dolayı diziden ayrılma kararı aldı ve ilerleyen bölümlerde canlandırdığı İnci karakterinin ölmesi bekleniyor.

İnci hamile mi? Ancak yayınlanan sezon finali fragmanında karnını tutan İnci'nin hamile olduğu sinyali de verildi. İnci karakterinin diziye veda etme kararının ardından oyuncu karosuna bomba gibi bir isim dahil oluyor.

Ekranlara geri dönüyor Öne sürülen bir iddiaya göre diziden ayrılan Abdullah'ın yerine Fahriye Evcen'in Ceylan karakteriyle giriş yapacağı oldu.

Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.[8] Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü