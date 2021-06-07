Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak? Açıklama geldi!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Fahriye Evcen'in dahil olduğuna ilişkin bomba iddia ortaya atılmıştı. İşte ayrıntılar...
İDDİALAR YALANLANDI
Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Bunun üzerine fenomen diziye Fahriye Evcen'in katılacağına ilişkin iddia ortaya atıldı ve Evcen'in, Han ile partner olacağı ifade edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Fahriye Evcen'in dahil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Fahriye Evcen'in söz konusu dizi ile hiçbir görüşmesi olmadığı ifade edildi.
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
4 Haziran 1986 Almanya doğumlu Fahriye Evcen 35 yaşındadır. Evcen Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk hayatı boyunca birçok dizi ve film projelerinde yer almıştır. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile evlenmiştir.
Fahriye Evcen'in rol aldığı filmler:
2007 Cennet Kız Başrol Oyuncusu
2008 Aşk Tutulması Pınar Başrol Oyuncusu
2009 Alvin ve Sincaplar 2 - Türkçe Seslendirme
2010 Takiye: Allah Yolunda Sevde Aksu Başrol Oyuncusu
2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak Genç Sinyora Enrica Başrol Oyuncusu
2012 Evim Sensin Leyla Başrol Oyuncusu
2015 Aşk Sana Benzer Deniz/Defne Başrol Oyuncusu
2017 Sonsuz Aşk
Fahriye Evcen'in rol aldığı televizyon dizileri:
2005 Asla Unutma Pınar Yardımcı Karakter
2006 Hasret Songül Başrol Oyuncusu
2006-2010 Yaprak Dökümü Necla Tekin Aydınoğlu Bașrol
2011 Yalancı Bahar Zeynep Karaman Başrol Oyuncusu
2012 Veda Mehpare Başrol Oyuncusu
2013-2014 Çalıkuşu Feride Başrol Oyuncusu
2014 Kurt Seyit ve Şura Murka/Mürvet Başrol Oyuncusu
2017 Ölene Kadar Selvi/Vildan Başrol Oyuncusu
Fahriye Evcen'in aldığı ödüller:
YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu Evim Sensin /Kazandı
MGD 19. Altın Objektif Ödülleri En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Evim Sensin Kazandı
Siyaset Dergisi Ödülleri Yılın Sinema Kadın Oyuncusu Evim Sensin /Kazandı
2014 Elle Style Awards En Stil Sahibi Kadın Oyuncu - Kazandı
2016 YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu Aşk Sana Benzer /Kazandı
Altın Sebilj Ödülü Yılın Oyuncusu Çalıkuşu/ Kazandı
2017 AYD Ödülleri En Beğenilen Marka Yüzü Koton /Kazandı
Türkiye Gençlik Ödülü En İyi Film Oyuncusu Sonsuz Aşk /Kazandı
İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülü Yılın Oyuncusu Sonsuz Aşk \ Ölene Kadar /Kazandı
Yeni Kadin8 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. websitesinin Anketi Yılın En Popüler Kadını /Kazandı
Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara dönüyor!
OGM Pictures imzası taşıyan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde sezon finaline sayılı günler kala bomba ismin dahil olacağı iddia edildi.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' romandan ekranlara taşınan fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın da yaşanan flaş gelişmeye göre dizinin başrolleri arasında yer alan İnci karakterinin diziden ayrılacağı söylenmişti.
Güçlü oyuncu ve çarpıcı öyküsüyle sezon boyunca dikkat çekmeyi başaran dizide Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık kararı hayranlarını üzdü.
Ünlü oyuncu diziden ayrılacağı haberlerini doğrularken, bir açıklamada bulundu.
Ayrılacağını açıkladı
Başarılı oyuncu diziden ayrılma nedeni olarak, stresli ve dramatik sahnelerden dolayı diziden ayrılma kararı aldı ve ilerleyen bölümlerde canlandırdığı İnci karakterinin ölmesi bekleniyor.
İnci hamile mi?
Ancak yayınlanan sezon finali fragmanında karnını tutan İnci'nin hamile olduğu sinyali de verildi. İnci karakterinin diziye veda etme kararının ardından oyuncu karosuna bomba gibi bir isim dahil oluyor.
Ekranlara geri dönüyor
Öne sürülen bir iddiaya göre diziden ayrılan Abdullah'ın yerine Fahriye Evcen'in Ceylan karakteriyle giriş yapacağı oldu.
Fahriye Evcen kimdir?
Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.[8] Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.
Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 13 Nisan 2019'da Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları İstanbul Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum