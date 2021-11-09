Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Fahriye Evcen bakın ne dedi!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak çift dedikoduları ilk olarak bir fotoğraf paylaşarak yalanladı.

Ekranlara uzun zaman sonra dönen Evcen gala gecesinde sorulara da yanıt verdi.

Gündemi bomba gibi sarsan boşanma iddiaları hakkında konuşan Evcen “Yalanlama diye bir şey yok. Yalanlama değil açıkcası... Can sıkıntısından yapılan haberler” yorumunda bulundu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.



