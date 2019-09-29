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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aşk paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

5 ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, uzun aradan sonra eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını Instagram hesabından "Aşk" notu ile paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aşk paylaşımı!

Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğumdan sonra aldığı kilolarla eleştirilen güzel oyuncu son paylaşımında güzelliği ile hayran bıraktı. Evcen, bu pozuyla kendine kilolu diyenleri adeta pişman etti.

Sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Özçivit çiftinin aşk paylaşımına iltifat dolu yorum yağdırdı.

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TEK CÜMLE İLE CEVAP VERMİŞTİ

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz Ağustos ayında tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Karan'ın fotoğrafının çekilmemesi için pusetin üzerini örtmüşlerdi. Bu kareler internet sitelerinde yayınlanır yayınlanmaz Instagram ve Twitter'ın bir numaralı gündem maddesi olmuş Fahriye Evcen, fazla kilolarından dolayı hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap vermişti. Evcen paylaşımında "Her anne her kadın güzeldir" demişti.

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