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Farah Zeynep Abdullah AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Kazım Özgan'ı unutmadı!

14.01.2024 07:24 | Son Güncelleme:
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Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında Bergen filmi gerilimi yaşanmıştı. Özgan AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye katılınca ünlü oyuncu sessiz kalamadı. İşte dikkat çeken o paylaşım...

Farah Zeynep Abdullah AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Kazım Özgan'ı unutmadı!

Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmi şiddet içerdiği için engelleyen Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan o dönem gündem olmuştu.

Filmde Bergen karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Belediye Başkanı Özgan'ın, 'Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaşmıştı.

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Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açmıştı. Özgan şimdi ise parti değiştirmesiyle gündemde.

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YAŞANANLARI HATIRLATTI

Kazım Özgan, AK Parti’den ayrılarak İYİ Parti'ye geçti. Bunu duyan Farah Zeynep Abdullah ise , “Yolun açık olsun Bergen filmi için ‘Araştırdım bu film şiddet içeriyor’ deyip Kozan’da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp, filminin reklamı için ‘Ünümden faydalanmak istiyor’ diyen zeka küpü başkan” ifadelerini kullandı.

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