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Farah Zeynep Abdullah ilk 500'e girmeyi başardı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

IMDb, ağustos ayında ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listeyi yayınladı. Farah Zeynep Abdullah, IMDb ‘starmetre’ listesinde Türk oyuncular arasında en yüksek puanı toplayarak ilk 500’e girdi

Farah Zeynep Abdullah ilk 500'e girmeyi başardı!

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) ‘starmetre’ listesinde Türk oyuncular arasında en yüksek puanı toplayarak ilk 500’e girdi.

İnternetin en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesinde Farah Zeynep Abdullah, Türk oyuncuların ulaştığı en iyi dereceyi yaptı.

IMDb, ağustos ayında ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listeyi yayınladı.

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Kullanıcıların verdiği oylara göre belirlenen listede “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Kurt Seyit ve Şura” ve “Gülizar” gibi sevilen yapımlarda rol alan Abdullah, tüm dünyada 407’nci sıraya yerleşti.

Listenin ilk üç sırasında ise Debby Ryan, Ruby Rose ve Lily James yer aldı.

Listede Türk oyuncular arasında Abdullah’ı Meryem Uzerli takip etti.

Uzerli’nin yanı sıra listeyi girmeyi başaran Türk ünlüler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Nuri Bilge Ceylan, Çağatay Ulusoy, Cansu Dere, Cem Yılmaz, Burak Özçivit ve Haluk Bilginer var.


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