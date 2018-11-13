MAGAZİN

Farah Zeynep Abdullah'ın müzik dünyasına adım atıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 19:19 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, söz ve bestesi kendine ait 'Bu Hangi Masaldı?' adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atıyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın müzik dünyasına adım atıyor

Çağan Irmak'ın yönettiği 'Unutursam Fısılda' filminde 70'lerin ünlü bir ses sanatçısına hayat veren Farah Zeynep Abdullah, film için yapılan albümde şarkı da söylemişti. 'Gel ya da Git' şarkısıyla YouTube'da 20 milyonu aşkın dinleyiciye ulaşan Farah, şimdi ilk single'ının heyecanını yaşıyor.

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DİKEY FORMATTA ÇEKİLEN İLK KLİP

Şarkı için tasarlanan ve yaşanmışlıklar üzerine senaryolaştırılan klip, aynı zamanda Türkiye'de dikey formatta çekilen ilk klip olma özelliği taşıyor.Klibin yönetmen koltuğunda Gizem Elçi oturuyor. 'Bu Hangi Masaldı?' 16 Kasım'dan itibaren tüm dijital platformlarda.

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