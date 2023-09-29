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  4. Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Bergen filminde 'adet' kelimesi sansürlendi! Oyuncu bu sözlerle tepki gösterdi

Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Bergen filminde 'adet' kelimesi sansürlendi! Oyuncu bu sözlerle tepki gösterdi

29.09.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Yılmaz Güney paylaşımlarıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, ATV'de ilk kez ekrana gelen Bergen filmindeki sansürlenen sahnelere tepki gösterdi. Oyuncu “Diyecek söz yok, çok utandım, izleyenlerden özür dilerim” diyerek tepki gösterdi.

Bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve Farah Zeynep Abdullah’un başrolü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı ‘Bergen‘ filmi televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlandı.

Sinemada filmi izleyemeyenler heyecanla filmi açtı. Bergen filminde bazı sahneler sansürlenince sosyal medyada da bu konu gündem oldu. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise duruma tepki gösterdi.

"ÇOK UTANDIM" DİYEREK İSYAN ETTİ

Farah Zeynep Abdullah rol aldığı filmdeki 'adet' kelimesine sansür uygulayan ATV'yi ve RTÜK'ü etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

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“Televizyonda çatır çutur millet birbirini vursun, sen git ADET kelimesini kes, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz? slsspsps of diyecek söz yok, çok utandım, ben özür dilerim izleyenlerden bu saçma sansürlerden dolayı, Prime’da olması lazım hâlâ, yoksa da d.. her şekil vardır.”

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Farah Zeynep Abdullah Bergen filmi ele

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