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Farah Zeynep Abdullah, kilo aldığı yönündeki haberleri ti’ye aldı

30.09.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, hakkında çıkan kilo aldığı yönündeki haberleri ti’ye aldı. Instagram hesabında filtre kullanarak kendini şişman gösteren oyuncu, “Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan” dedi.

Farah Zeynep Abdullah, kilo aldığı yönündeki haberleri ti’ye aldı

En son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından, 'Farah kilo aldı' haberlerine cevap verdi.

Ekran Alıntısı

Oyuncu, ınstagram hesabında paylaştığı filtreli videolarla haberleri ti'ye aldı. Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan. Kime ne kimin kilosundan?" dedi.

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BERGEN'İ CANLANDIRACAK

Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi Farah Zeynep Abdullah oldu.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı film Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Bergen Farah Zeynep Abdullah
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