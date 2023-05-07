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Farah Zeynep Abdullah'tan Bihter filmi kararı!

07.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem başrolünde oynadığı hem yapım ortağı olduğu "Bergen" filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah başrolünde olduğu “Bihter” filmine de ortak oldu.

Farah Zeynep Abdullah'tan Bihter filmi kararı!

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı Bihter hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan ve "Aşk-ı Memnu" dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminde başrolde olan Abdullah, "Bergen" filminde olduğu gibi projeye yapım ortağı oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1800’lü yıllarda geçen “Bihter” filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi oldu. Ünlü oyuncunun montaj sürecine de dahil olacağı öğrenildi.

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Bergen Hande Ataizi

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