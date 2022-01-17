Farah Zeynep Abdullah'tan itiraf gibi yanıt! Yeni dizi sorusuna bakın ne dedi

Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen ''Yeni dizin var mı?'' sorusuna, itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.

''İSTEMİYORUM, YAPAMIYORUM''

Farah Zeynep Abdullah, ''Ben her hafta 3 saatlik bir bölüm içinde olmak istemiyorum, yapamıyorum'' diyerek gelecek sezonda herhangi bir televizyon dizisinde yer almayacağını belirtti.

''YEŞİLÇAM HAYRANI DEĞİLİM''

''Yeşilçam'da hayran olduğun bir ünlü var mı?'' sorusuna da yanıt veren Abdullah, ''Hiç Yeşilçam hayranı değilim.'' ifadelerini kullandı.

Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Abdullah, sezon finalindeki vedasıyla izleyiciyi gözyaşlarına boğmuştu.

Kadroya Farah Zeynep Abdullah'tan sonra Melisa Şenolsun dahil oldu ancak izlenme oranlarındaki düşüş durdurulamadı.

Diziye, 47. bölümde 'Ceylan' rolüyle Aslıhan Gürbüz katıldı.

Bergen filmiyle sinemaya dönüş yapan Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ile kamera karşısına geçti.



