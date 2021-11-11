Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı göndermesi

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda fırtınalar estiren Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinde diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Abdullah, Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti.

''NEDEN BU DURUMA GELDİK BİZ İNCİ?''

Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı videoda, bir arkadaşı, cansız mankene sarılıp ''Neden bu duruma geldik biz İnci?'' diyerek ağlama numarası yapıyordu. Farah Zeynep Abdullah ''Bu kafayı İnci'yle bozdu'' sözleriyle paylaşılan videoya gülerek karşılık verdi ve hesabında paylaştı.

Şimdilerde Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye dahil olan Melisa Şenolsun'un, diziden ayrılacağı konuşuluyor. Reytinglerde amacına ulaşamayan Masumlar Apartmanı'nda, oyuncu değişiklikleri yapılacağı iddia edildi.

Diziye 'Ceylan' karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz'ün senaryonun gidişatına olan etkisi ise merakla bekleniyor.



