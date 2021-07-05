Farah Zeynep Abdullah yeni aşka yelken açtı

Masumlar Apartmanı dizisiyle son dönemde ekranda olan Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Farah Zeynep Abdullah yeni bir aşka yelken açtı.

Son dönemin gözde oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk karesine Snob Magazin ulaştı.

Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

EFE ÇELİK KİMDİR?

Efe Çelik, 2 Ekim 1989'da Adana'da dünyaya geldi.

Çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

