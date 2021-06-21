Farkında olmadan kalbinize zarar veriyor olabilirsiniz! Uyurken, çalışırken, yemek yerken alışkanlıklarınız...

Kötü beslenme şekli ve bazı alışkanlıklar kalp sağlığını olumsuz etkiler. Öte yandan hiç akla gelmeyen bazı durumlar da kalp hastalığına yol açabilir. Peki hangi durumlar kalp hastalığı riskini arttırır? İşte kalbinizi korumak için dikkat etmeniz gerekenler...
Sigara ve alkol, insan vücudu üzerinde sayısız zararlı etkiye yol açar. Birçok hastalığa neden olan sigara ve alkol, kalbi de olumsuz etkiler. Sigara ve alkol tüketimi kalbe giden damarlara zarar vererek kalp hastalığı riskini arttırır.
Aşırı yağlı ve tuzlu yemekler tüketmek, kalp sağlığına zarar verir. Aşırı yağlı ve tuzlu yemek hem kolesterolü hem de kiloyu arttırır. Kilo artışı, vücut organlarında yağlanmaya neden olur ve organların çalışmalarını engeller. Aynı şekilde gece geç saatlerde yemek yemek de kalbe oldukça zarar verir.
Yetersiz uyumak ya da fazla uyumak, insan sağlığı için sorun yaratabilir. Düzensiz uyku alışkanlığı kalbi yorar ve kalp krizi riskini arttırır. Uzmanlar tarafından günde 6 veya 8 saat uyumanın insan sağlığı açısından ideal olduğunu ifade edilir.
Stres insan sağlığını birçok yönden olumsuz şekilde etkiler. Neredeyse her hastalığa sebep olan stres, sıkıntı ve aşırı üzüntü kalp atış hızını arttırıp solunumu yavaşlatarak kalbe zarar verir. Yoğun stres altında çalışan insanların kalp hastalığı yaşama ihtimalleri de artar.
Spor yapmak kalp sağlığını korumak adına oldukça önem taşır. Her gün düzenli yapılan egzersizler kalp hastalığı riskini azaltır. Spor yapmak vücuttaki kasları çalıştırdığı gibi kalp kasını da çalıştırarak daha da güçlü olmasını sağlar. Öte yandan ani ve vücudun alışık olmadığı bir tempoda yapılan egzersizler, kalp krizini tetikleyebilir.
Hazır konserve, dondurulmuş ürün ve paketli gıda tüketimi birçok hastalığa neden olduğu gibi kalbe de zarar verir. Kalbinizi korumak istiyorsanız sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum