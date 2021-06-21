Farkında olmadan kalbinize zarar veriyor olabilirsiniz! Uyurken, çalışırken, yemek yerken alışkanlıklarınız...

Kötü beslenme şekli ve bazı alışkanlıklar kalp sağlığını olumsuz etkiler. Öte yandan hiç akla gelmeyen bazı durumlar da kalp hastalığına yol açabilir. Peki hangi durumlar kalp hastalığı riskini arttırır? İşte kalbinizi korumak için dikkat etmeniz gerekenler...

SİGARA VE ALKOL

Sigara ve alkol, insan vücudu üzerinde sayısız zararlı etkiye yol açar. Birçok hastalığa neden olan sigara ve alkol, kalbi de olumsuz etkiler. Sigara ve alkol tüketimi kalbe giden damarlara zarar vererek kalp hastalığı riskini arttırır.

AŞIRI YAĞLI VE TUZLU YEMEK

Aşırı yağlı ve tuzlu yemekler tüketmek, kalp sağlığına zarar verir. Aşırı yağlı ve tuzlu yemek hem kolesterolü hem de kiloyu arttırır. Kilo artışı, vücut organlarında yağlanmaya neden olur ve organların çalışmalarını engeller. Aynı şekilde gece geç saatlerde yemek yemek de kalbe oldukça zarar verir.

DÜZENSİZ UYKU

Yetersiz uyumak ya da fazla uyumak, insan sağlığı için sorun yaratabilir. Düzensiz uyku alışkanlığı kalbi yorar ve kalp krizi riskini arttırır. Uzmanlar tarafından günde 6 veya 8 saat uyumanın insan sağlığı açısından ideal olduğunu ifade edilir.