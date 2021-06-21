HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Farkında olmadan kalbinize zarar veriyor olabilirsiniz! Uyurken, çalışırken, yemek yerken alışkanlıklarınız...

Farkında olmadan kalbinize zarar veriyor olabilirsiniz! Uyurken, çalışırken, yemek yerken alışkanlıklarınız...

21.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp sağlığını korumanın önemli olduğu herkes tarafından bilinse de yaygın olarak tüketilen yiyeceklerin birçoğu aslında kalbe hiç iyi gelmez. Bunun yanında edinmiş olduğunuz bazı alışkanlıklar da kalp sağlığınıza zarar verir. Tükettiğiniz bazı yiyecekler ve birtakım alışkanlıklarınız siz fark etmeseniz de kalbinize zarar verecek pek çok durum oluşturabilir.

Farkında olmadan kalbinize zarar veriyor olabilirsiniz! Uyurken, çalışırken, yemek yerken alışkanlıklarınız...

Kötü beslenme şekli ve bazı alışkanlıklar kalp sağlığını olumsuz etkiler. Öte yandan hiç akla gelmeyen bazı durumlar da kalp hastalığına yol açabilir. Peki hangi durumlar kalp hastalığı riskini arttırır? İşte kalbinizi korumak için dikkat etmeniz gerekenler...

SİGARA VE ALKOL

Sigara ve alkol, insan vücudu üzerinde sayısız zararlı etkiye yol açar. Birçok hastalığa neden olan sigara ve alkol, kalbi de olumsuz etkiler. Sigara ve alkol tüketimi kalbe giden damarlara zarar vererek kalp hastalığı riskini arttırır.

AŞIRI YAĞLI VE TUZLU YEMEK

Aşırı yağlı ve tuzlu yemekler tüketmek, kalp sağlığına zarar verir. Aşırı yağlı ve tuzlu yemek hem kolesterolü hem de kiloyu arttırır. Kilo artışı, vücut organlarında yağlanmaya neden olur ve organların çalışmalarını engeller. Aynı şekilde gece geç saatlerde yemek yemek de kalbe oldukça zarar verir.

DÜZENSİZ UYKU

Yetersiz uyumak ya da fazla uyumak, insan sağlığı için sorun yaratabilir. Düzensiz uyku alışkanlığı kalbi yorar ve kalp krizi riskini arttırır. Uzmanlar tarafından günde 6 veya 8 saat uyumanın insan sağlığı açısından ideal olduğunu ifade edilir.

STRES VE SIKINTI

Stres insan sağlığını birçok yönden olumsuz şekilde etkiler. Neredeyse her hastalığa sebep olan stres, sıkıntı ve aşırı üzüntü kalp atış hızını arttırıp solunumu yavaşlatarak kalbe zarar verir. Yoğun stres altında çalışan insanların kalp hastalığı yaşama ihtimalleri de artar.

HAREKETSİZ HAYAT

Spor yapmak kalp sağlığını korumak adına oldukça önem taşır. Her gün düzenli yapılan egzersizler kalp hastalığı riskini azaltır. Spor yapmak vücuttaki kasları çalıştırdığı gibi kalp kasını da çalıştırarak daha da güçlü olmasını sağlar. Öte yandan ani ve vücudun alışık olmadığı bir tempoda yapılan egzersizler, kalp krizini tetikleyebilir.

HAZIR GIDA TÜKETİMİ

Hazır konserve, dondurulmuş ürün ve paketli gıda tüketimi birçok hastalığa neden olduğu gibi kalbe de zarar verir. Kalbinizi korumak istiyorsanız sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Kendinizi yorgun ve kaygılı hissediyorsanız sebebi bu olabilir!Kendinizi yorgun ve kaygılı hissediyorsanız sebebi bu olabilir!
Anahtar Kelimeler:
kalp ağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.