Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Televizyon programlarında ve sosyal medyada yaygınlaşan yemek videolarından sonra farklı pişirme teknikleri daha çok kullanılmaya başlandı. Mutfaklarda en çok kullanılan pişirme teknikleri arasında yağda kızartma, ızgara yapma, haşlama, fırınlama, kısık ateşte suyunu kaybetmeden pişirme, buharda pişirme, rosto yapma, kendi suyuyla pişirme, az yağda kızartma ve soteleme gibi yöntemler yer alır. Profesyonel mutfaklarda kullanılan sous vide pişirme tekniği ise vakumlu poşete koyulan gıdanın kaynar su içinde pişmesi anlamına gelir. Siz de evinizde farklı pişirme yöntemlerini denemek istiyor olabilirsiniz. Pişirme tekniklerini uygulamak için ihtiyaç duyacağınız araç gereçleri sizler için listeledik. İşte mutfakta hayat kurtaran mutfak gereçleri!

1. Yemeklerin hızlı pişirilmesini sağlayan Serenk Definition Düdüklü Tencere

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Haşlama tekniğinde kullanılan düdüklü tencereler, yemeklerin hızlı şekilde pişmesini sağlar. 6 litre kapasiteli düdüklü tencere, kilitli kapak sistemiyle basınç oluşturur ve yemeği en hızlı şekilde pişirir. Serenk Düdüklü Tencere'nin sahip olduğu özel kapsül taban, ısının daha fazla tutulmasına ve içinde bulunan gıdaların hızlı pişirilmesine yardım eder. Az su ilavesiyle başarılı şekilde yemekleri pişiren düdüklü tencere, sızdırma yapmaz ve tat kaybı yaşanmadan yiyeceklerin pişmesini sağlar. Tencerede yer alan haşlama ve buğulama fonksiyonu sayesinde istediğiniz pişirme yöntemini kullanarak leziz yemekler hazırlamaya ne dersiniz?

2. En leziz yemeklerin yapılmasını sağlayan Emsan Troy Kızartma Tenceresi

Emaye malzemeden üretilen kızartma tenceresi, kızartma tekniği ile yemek pişirirken en büyük yardımcınız olacak! Emsan Troy Kızartma Tenceresi; patates, patlıcan, havuç, biber, soğan veya kabak gibi sebzelerin yanı sıra tavuk ve kırmızı etleri de rahatça kızartmak için kullanabileceğiniz en iyi tercihlerden biri. İçerisinde bulunan süzme teli, tıpkı fritöz gibi çalışarak kızaran gıdaların kolayca süzülmesini sağlar. Kızaran gıdaları yağın içerisinden çıkardıktan sonra süzgeci tencerenin sapına sabitleyerek fazla yağın tamamen süzülmesini bekleyebilirsiniz. Böylece yağ emici kâğıt havluları kullanmanıza da gerek kalmaz. 20 cm boyuta sahip kızartma tenceresinin hacmi ise tam 3.2 litre!

3. Kendi küçük, işlevi büyük iNeibo Izgara Maşası

Pişirme yöntemlerinden bir diğeri ise ızgarada pişirme. Yağ kullanmadan gerçekleştirilen ızgara pişirme tekniği, kırmızı ve beyaz etleri pişirmek için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri. Izgara işlemini mangal veya grill tavalar üzerinde gerçekleştirmek mümkün. Izgara yaparken en çok ihtiyaç duyulan araç ise yanmaz özellikte ve sağlam bir çevirme maşası. Silikon uçlu paslanmaz çelik malzemeden üretilen iNeibo Izgara Maşası, tava ve tencerelerin çizilmesini önler. Elin yapısına uygun tasarlanan maşa, elinize oturur ve kolay kullanılır. Kaliteli malzemeyle üretildiği için uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

4. Izgara yapmak için Lava Döküm Izgara Tava

Döküm malzemeden üretilen Lava Döküm Izgara Tava, en lezzetli et yemeklerini mangala gerek kalmadan hazırlamanızı sağlar. Çıkardığı dumanla ev içinde yakılması mümkün olmayan mangalın yerini tutan döküm tava, tıpkı mangalda pişirilmiş gibi lezzetli et ızgara hazırlamanızı sağlar. Döküm tava, yapışmaz özelliği sayesinde eti kendi yağında pişirmenize imkân tanır. Yapışmadığı için temizlemesi de son derece kolay tavayı sadece su ve deterjan kullanarak kolayca temizleyebilirsiniz. Tavayı tüm ocaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalorisi az ve leziz yemekler hazırlamak istiyorsanız ürün tam size göre!

5. Yemeğin ısısını ölçmenizi sağlayan İndirimKap Dijital Gıda Termometresi

Pişirme teknikleri sırasında kullanılan gıda termometresi, yemeklerinizin doğru ısıya gelip gelmediğini kontrol etmenizi sağlar. Özellikle etin pişme derecesini kontrol etmek için kullanılan gıda termometresi sayesinde az, orta veya çok pişmiş olup olmadığı ayırt edilir. Restoran gibi profesyonel mutfaklarda kullanılan gıda termometresi, artık evlerde de sık kullanılan araçlardan biri. Yemeklerinizi yaparken kullanabileceğiniz termometreyi aynı zamanda bebeğinize vereceğiniz sütün derecesini öğrenmek ya da yoğurt mayalamak için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kendinizi profesyonel bir mutfakta gibi hissetmek istiyorsanız İndirimKap Gıda Termometresi'ni kaçırmayın!

6. Fırında pişirme tekniğinde işinize yarayacak MasterClass Fırın Pişirme Seti

Fırında pişirme, en sık kullanılan pişirme teknikleri arasında yer alır. Siz de fırında pişirme tekniğini sık kullanıyorsanız MasterClass Fırın Pişirme Seti'ne mutlaka göz atmalısınız. Setin içinde bulunan farklı fonksiyonlara sahip pişirme kapları ve ızgara teli sayesinde harika lezzetlere imza atmak çok kolay! Muffin kalıbı sayesinde leziz kekler hazırlayabilir, farklı boyutlara sahip pişirme tepsileriyle birbirinden leziz et ve sebze yemekleri pişirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ne pişireceğinize karar vermek ve ön hazırlıkları gerçekleştirmek. Yapışmaz kaliteli kaplaması sayesinde kolayca temizlenebilen fırın kapları, lezzetli yemekler hazırlamanıza yardım eder!

7. Buğulama yöntemiyle yemek hazırlamak için Amboss Saphire Buharlı Tencere Seti

20 cm boyutundaki Amboss Saphire Buharlı Tencere Seti, kaliteli çelik malzeme kullanılarak üretilir. İçerisinde bulunan süzgeç sayesinde gıdaları buğulama tekniğiyle pişirmenizi sağlar. Tencerenin alt kısmına su koyularak kaynatılır. Daha sonra süzgecin içerisine pişirmek istenilen gıdalar yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Böylece dakikalar içerisinde hiç yağ kullanmadan, sıfır kalorili gıdaları pişirilir! Isınmaz özellikteki tutma sapları, diğer çelik tencereler gibi ellerinizi yakmaz. Geniş ve derin yapısıyla aynı anda daha fazla sebzeyi pişirmenize imkân tanır. Üstelik tencereyi tüm ocaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Kokusuz ve az yağda balık pişirmek için Cem Balık Tavası

Tavada pişmiş lezzetli balıkları kim sevmez ki? Ancak tavada balık pişirmek, evde ağır bir kokuya neden olduğu için genellikle tercih edilmez. İnce ayrıntılar düşünülerek tasarlanan çift taraflı Cem Balık Tavası, az yağ kullanarak çıtır balık kızartmaları hazırlamanızı sağlar. Bu işlem kapaklı tavada yapıldığı için kötü kokuyu en aza iner. Böylece evinizde gönül rahatlığıyla balık pişirebilirsiniz. Çok fonksiyonlu çift yönlü tavayı diğer tava yemeklerini hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Az yağlı ancak tıpkı derin yağda kızartılmış gibi lezzetli yemekleri hazırlamak artık çok kolay!

9. Lezzetli ve pratik yemekler için FIRSTWORK Ocak Üstü Sac

Ocak üstünde kullanabileceğiniz sac sayesinde inanılmaz lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında bulunan gözleme ve bazlama, sac üzerinde yağsız pişirilir. Yağsız pişirme tekniğini kullanmak için üretilen FIRSTWORK Ocak Üstü Sac, evinizin konforunda geleneksel lezzetler hazırlamanıza imkân tanır. 50x50 cm boyutlarına sahip sac üzerinde tıpkı ızgarada pişmiş gibi leziz et ve kebapları da pişirebilirsiniz. Sac, sağlığa zararlı herhangi bir kaplama içermez. Yüksek ayak tasarımı sayesinde ocağa zarar vermez. Gazlı ocaklarda kullanabileceğiniz sac, elektrikli ocaklarda kullanıma uygun değil.

10. Profesyonel mutfaklarda kullanılan Caso Vakum Makinesi

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Profesyonel mutfaklarda kullanılan sous vide pişirme tekniği, gıdaların vakumlanarak kaynar su içerisinde pişirilmesi anlamına gelir. Caso Vakum Makinesi, istediğiniz gıdayı, içinde hava kalmadan vakumlamanıza imkânı tanır. 10 adet profesyonel vakum poşetiyle birlikte gönderilen vakum makinesi, 30 cm boyutunda. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde fazla yer kaplamaz, kolay taşınır. Ünlü şeflerin tercihi vakum makinesi, kendinizi profesyonel bir mutfakta çalışıyor gibi hissetmenizi sağlar. Sous vide pişirme tekniğini uygulayarak yemek hazırlamak istiyorsanız sızdırmaz ve hava bırakmayan vakum makinesine mutlaka göz atmalısınız!