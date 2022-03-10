YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

09.03.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yemek, özellikle lezzetli yemekleri tüketmek apayrı bir keyif. Sofralarımızı süsleyen, lezzet şöleni yaşatan tatları elde etmek için birbirinden farklı pişirme teknikleri mevcut. En lezzetli yemekleri yapabilmek için doğru pişirme tekniklerini kullanmak gerekir. Tabii bu teknikleri uygulamak için bazı gereken araç gereçleri kullanmalısınız. Mutfakta harikalar yaratmanıza yardım edecek araçları öğrenmek ister misiniz? Cevabınız ''Evet'' ise yazıyı okumaya devam edin!

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Televizyon programlarında ve sosyal medyada yaygınlaşan yemek videolarından sonra farklı pişirme teknikleri daha çok kullanılmaya başlandı. Mutfaklarda en çok kullanılan pişirme teknikleri arasında yağda kızartma, ızgara yapma, haşlama, fırınlama, kısık ateşte suyunu kaybetmeden pişirme, buharda pişirme, rosto yapma, kendi suyuyla pişirme, az yağda kızartma ve soteleme gibi yöntemler yer alır. Profesyonel mutfaklarda kullanılan sous vide pişirme tekniği ise vakumlu poşete koyulan gıdanın kaynar su içinde pişmesi anlamına gelir. Siz de evinizde farklı pişirme yöntemlerini denemek istiyor olabilirsiniz. Pişirme tekniklerini uygulamak için ihtiyaç duyacağınız araç gereçleri sizler için listeledik. İşte mutfakta hayat kurtaran mutfak gereçleri!

1. Yemeklerin hızlı pişirilmesini sağlayan Serenk Definition Düdüklü Tencere

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Haşlama tekniğinde kullanılan düdüklü tencereler, yemeklerin hızlı şekilde pişmesini sağlar. 6 litre kapasiteli düdüklü tencere, kilitli kapak sistemiyle basınç oluşturur ve yemeği en hızlı şekilde pişirir. Serenk Düdüklü Tencere'nin sahip olduğu özel kapsül taban, ısının daha fazla tutulmasına ve içinde bulunan gıdaların hızlı pişirilmesine yardım eder. Az su ilavesiyle başarılı şekilde yemekleri pişiren düdüklü tencere, sızdırma yapmaz ve tat kaybı yaşanmadan yiyeceklerin pişmesini sağlar. Tencerede yer alan haşlama ve buğulama fonksiyonu sayesinde istediğiniz pişirme yöntemini kullanarak leziz yemekler hazırlamaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. En leziz yemeklerin yapılmasını sağlayan Emsan Troy Kızartma Tenceresi

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Emaye malzemeden üretilen kızartma tenceresi, kızartma tekniği ile yemek pişirirken en büyük yardımcınız olacak! Emsan Troy Kızartma Tenceresi; patates, patlıcan, havuç, biber, soğan veya kabak gibi sebzelerin yanı sıra tavuk ve kırmızı etleri de rahatça kızartmak için kullanabileceğiniz en iyi tercihlerden biri. İçerisinde bulunan süzme teli, tıpkı fritöz gibi çalışarak kızaran gıdaların kolayca süzülmesini sağlar. Kızaran gıdaları yağın içerisinden çıkardıktan sonra süzgeci tencerenin sapına sabitleyerek fazla yağın tamamen süzülmesini bekleyebilirsiniz. Böylece yağ emici kâğıt havluları kullanmanıza da gerek kalmaz. 20 cm boyuta sahip kızartma tenceresinin hacmi ise tam 3.2 litre!

Ürünü İncele

3. Kendi küçük, işlevi büyük iNeibo Izgara Maşası

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Pişirme yöntemlerinden bir diğeri ise ızgarada pişirme. Yağ kullanmadan gerçekleştirilen ızgara pişirme tekniği, kırmızı ve beyaz etleri pişirmek için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri. Izgara işlemini mangal veya grill tavalar üzerinde gerçekleştirmek mümkün. Izgara yaparken en çok ihtiyaç duyulan araç ise yanmaz özellikte ve sağlam bir çevirme maşası. Silikon uçlu paslanmaz çelik malzemeden üretilen iNeibo Izgara Maşası, tava ve tencerelerin çizilmesini önler. Elin yapısına uygun tasarlanan maşa, elinize oturur ve kolay kullanılır. Kaliteli malzemeyle üretildiği için uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

Ürünü İncele

4. Izgara yapmak için Lava Döküm Izgara Tava

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Döküm malzemeden üretilen Lava Döküm Izgara Tava, en lezzetli et yemeklerini mangala gerek kalmadan hazırlamanızı sağlar. Çıkardığı dumanla ev içinde yakılması mümkün olmayan mangalın yerini tutan döküm tava, tıpkı mangalda pişirilmiş gibi lezzetli et ızgara hazırlamanızı sağlar. Döküm tava, yapışmaz özelliği sayesinde eti kendi yağında pişirmenize imkân tanır. Yapışmadığı için temizlemesi de son derece kolay tavayı sadece su ve deterjan kullanarak kolayca temizleyebilirsiniz. Tavayı tüm ocaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalorisi az ve leziz yemekler hazırlamak istiyorsanız ürün tam size göre!

Ürünü İncele

5. Yemeğin ısısını ölçmenizi sağlayan İndirimKap Dijital Gıda Termometresi

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Pişirme teknikleri sırasında kullanılan gıda termometresi, yemeklerinizin doğru ısıya gelip gelmediğini kontrol etmenizi sağlar. Özellikle etin pişme derecesini kontrol etmek için kullanılan gıda termometresi sayesinde az, orta veya çok pişmiş olup olmadığı ayırt edilir. Restoran gibi profesyonel mutfaklarda kullanılan gıda termometresi, artık evlerde de sık kullanılan araçlardan biri. Yemeklerinizi yaparken kullanabileceğiniz termometreyi aynı zamanda bebeğinize vereceğiniz sütün derecesini öğrenmek ya da yoğurt mayalamak için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kendinizi profesyonel bir mutfakta gibi hissetmek istiyorsanız İndirimKap Gıda Termometresi'ni kaçırmayın!

Ürünü İncele

6. Fırında pişirme tekniğinde işinize yarayacak MasterClass Fırın Pişirme Seti

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Fırında pişirme, en sık kullanılan pişirme teknikleri arasında yer alır. Siz de fırında pişirme tekniğini sık kullanıyorsanız MasterClass Fırın Pişirme Seti'ne mutlaka göz atmalısınız. Setin içinde bulunan farklı fonksiyonlara sahip pişirme kapları ve ızgara teli sayesinde harika lezzetlere imza atmak çok kolay! Muffin kalıbı sayesinde leziz kekler hazırlayabilir, farklı boyutlara sahip pişirme tepsileriyle birbirinden leziz et ve sebze yemekleri pişirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ne pişireceğinize karar vermek ve ön hazırlıkları gerçekleştirmek. Yapışmaz kaliteli kaplaması sayesinde kolayca temizlenebilen fırın kapları, lezzetli yemekler hazırlamanıza yardım eder!

Ürünü İncele

7. Buğulama yöntemiyle yemek hazırlamak için Amboss Saphire Buharlı Tencere Seti

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

20 cm boyutundaki Amboss Saphire Buharlı Tencere Seti, kaliteli çelik malzeme kullanılarak üretilir. İçerisinde bulunan süzgeç sayesinde gıdaları buğulama tekniğiyle pişirmenizi sağlar. Tencerenin alt kısmına su koyularak kaynatılır. Daha sonra süzgecin içerisine pişirmek istenilen gıdalar yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Böylece dakikalar içerisinde hiç yağ kullanmadan, sıfır kalorili gıdaları pişirilir! Isınmaz özellikteki tutma sapları, diğer çelik tencereler gibi ellerinizi yakmaz. Geniş ve derin yapısıyla aynı anda daha fazla sebzeyi pişirmenize imkân tanır. Üstelik tencereyi tüm ocaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Kokusuz ve az yağda balık pişirmek için Cem Balık Tavası

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Tavada pişmiş lezzetli balıkları kim sevmez ki? Ancak tavada balık pişirmek, evde ağır bir kokuya neden olduğu için genellikle tercih edilmez. İnce ayrıntılar düşünülerek tasarlanan çift taraflı Cem Balık Tavası, az yağ kullanarak çıtır balık kızartmaları hazırlamanızı sağlar. Bu işlem kapaklı tavada yapıldığı için kötü kokuyu en aza iner. Böylece evinizde gönül rahatlığıyla balık pişirebilirsiniz. Çok fonksiyonlu çift yönlü tavayı diğer tava yemeklerini hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Az yağlı ancak tıpkı derin yağda kızartılmış gibi lezzetli yemekleri hazırlamak artık çok kolay!

Ürünü İncele

9. Lezzetli ve pratik yemekler için FIRSTWORK Ocak Üstü Sac

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Ocak üstünde kullanabileceğiniz sac sayesinde inanılmaz lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında bulunan gözleme ve bazlama, sac üzerinde yağsız pişirilir. Yağsız pişirme tekniğini kullanmak için üretilen FIRSTWORK Ocak Üstü Sac, evinizin konforunda geleneksel lezzetler hazırlamanıza imkân tanır. 50x50 cm boyutlarına sahip sac üzerinde tıpkı ızgarada pişmiş gibi leziz et ve kebapları da pişirebilirsiniz. Sac, sağlığa zararlı herhangi bir kaplama içermez. Yüksek ayak tasarımı sayesinde ocağa zarar vermez. Gazlı ocaklarda kullanabileceğiniz sac, elektrikli ocaklarda kullanıma uygun değil.

Ürünü İncele

10. Profesyonel mutfaklarda kullanılan Caso Vakum Makinesi

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için ihtiyacınız olan araç gereçler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Profesyonel mutfaklarda kullanılan sous vide pişirme tekniği, gıdaların vakumlanarak kaynar su içerisinde pişirilmesi anlamına gelir. Caso Vakum Makinesi, istediğiniz gıdayı, içinde hava kalmadan vakumlamanıza imkânı tanır. 10 adet profesyonel vakum poşetiyle birlikte gönderilen vakum makinesi, 30 cm boyutunda. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde fazla yer kaplamaz, kolay taşınır. Ünlü şeflerin tercihi vakum makinesi, kendinizi profesyonel bir mutfakta çalışıyor gibi hissetmenizi sağlar. Sous vide pişirme tekniğini uygulayarak yemek hazırlamak istiyorsanız sızdırmaz ve hava bırakmayan vakum makinesine mutlaka göz atmalısınız!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Şalgam Suyu etkileri...İşte Şalgam Suyu etkileri...
Tencerede sufle nasıl yapılır?Tencerede sufle nasıl yapılır?
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Ayakkabı meraklılarına adeta rahat yürümek için tasarlanmış ayakkabı önerileri

Ayakkabı meraklılarına adeta rahat yürümek için tasarlanmış ayakkabı önerileri

Sürdürülebilir modayı destekleyenlere özel öneriler

Sürdürülebilir modayı destekleyenlere özel öneriler

Evde hem rahat hem şık hissetmek isteyenler için öneriler

Evde hem rahat hem şık hissetmek isteyenler için öneriler

2022'de en çok satan ev yaşam ürünlerini derledik

2022'de en çok satan ev yaşam ürünlerini derledik

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Stil sahibi erkek arkadaşınıza yapabileceğiniz 250 TL altı kombinler

Stil sahibi erkek arkadaşınıza yapabileceğiniz 250 TL altı kombinler

Tümünü Gör
Stil sahibi erkek arkadaşınıza yapabileceğiniz 250 TL altı kombinler

Stil sahibi erkek arkadaşınıza yapabileceğiniz 250 TL altı kombinler

Temizlik delilerine Amazon üstünden alabilecekleri ilgi çekici temizlik aletleri

Temizlik delilerine Amazon üstünden alabilecekleri ilgi çekici temizlik aletleri

Evden çalışanlar için konfor ürünleri

Evden çalışanlar için konfor ürünleri

Evinizin arka bahçesinde eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz en iyi trambolin markaları

Evinizin arka bahçesinde eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz en iyi trambolin markaları

En iyi balık bulucular

En iyi balık bulucular

Mutfağınızda hemen hemen her şeyi kolayca yapabilmeniz için öneriler

Mutfağınızda hemen hemen her şeyi kolayca yapabilmeniz için öneriler

Tümünü Gör
Mutfağınızda hemen hemen her şeyi kolayca yapabilmeniz için öneriler

Mutfağınızda hemen hemen her şeyi kolayca yapabilmeniz için öneriler

Çanta kullanmayı seven her erkeğin sahip olmak isteyeceği en şık kombin parçaları

Çanta kullanmayı seven her erkeğin sahip olmak isteyeceği en şık kombin parçaları

Saç bakımına önem veren erkeklere özel ürünler

Saç bakımına önem veren erkeklere özel ürünler

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Evinin dekorunu değiştirmeden duramayanlara 100 TL altı dekor ürünleri

Evinin dekorunu değiştirmeden duramayanlara 100 TL altı dekor ürünleri

Eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklayın!

Eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklayın!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Ayakkabı meraklılarına adeta rahat yürümek için tasarlanmış ayakkabı önerileri

Ayakkabı meraklılarına adeta rahat yürümek için tasarlanmış ayakkabı önerileri

Sürdürülebilir modayı destekleyenlere özel öneriler

Sürdürülebilir modayı destekleyenlere özel öneriler

Evde hem rahat hem şık hissetmek isteyenler için öneriler

Evde hem rahat hem şık hissetmek isteyenler için öneriler

2022'de en çok satan ev yaşam ürünlerini derledik

2022'de en çok satan ev yaşam ürünlerini derledik

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Spora yeni başlayanların mutlaka alması gereken yardımcı ürünler

Stil sahibi erkek arkadaşınıza yapabileceğiniz 250 TL altı kombinler

Stil sahibi erkek arkadaşınıza yapabileceğiniz 250 TL altı kombinler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Vücuttaki etkisi inanılmaz! Şalgam Suyu yararları ve zararları neler? Herkes faydalarıyla biliyor ama...

İşte Şalgam Suyu etkileri...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

İnanılmaz faydalarıyla sizi şaşırtacak en iyi çörek otu yağı markaları

İnanılmaz faydalarıyla sizi şaşırtacak!

Mutfağında farklı tekniklerde et pişirmek isteyenler için mutlaka gereken mutfak aletleri

Mutfağında farklı tekniklerde et pişirmek isteyenlere öneriler

Dünyada en çok Türkiye'de içildiği düşünülen siyah çayın şaşılacak faydaları

Dünyada en çok Türkiye'de içildiği düşünülen siyah çayın faydaları

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.