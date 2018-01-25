Faruk ve Süreyya aşklarının başladığı yerde!

Faruk ve Süreyya, 26 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Uludağ’da aşklarını tazeleyecekler.

Süreyya (Aslı Enver), bir günlüğüne de olsa sorunları unutup biraz nefes almak için Faruk’a (Özcan Deniz) büyük bir sürpriz hazırlar ve sevdiği adamı aşklarının başladığı yere, Uludağ’a kaçırır. İkili karlar altında hem aşklarını tazelerler hem de yıl dönümlerini kutlarlar.

Bir yıl sonra tekrar Uludağ’a gelen İstanbullu Gelin ekibine ise ilgi büyüktü. Sevilen oyuncular Özcan Deniz ve Aslı Enver, çekim aralarında dizinin takipçileri ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Faruk, Esma Sultan’ın itirafına nasıl tepki verecek? Süreyya ve Faruk Uludağ’da kimlerle karşılaşacak? Çarpıcı gelişmelere dolu İstanbullu Gelin Cuma akşamı Star’da.