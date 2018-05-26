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Fas, 'Beni Affet' izliyor! İşte en çok izlenen Türk dizileri

KARA SEVDA HABERLERİ  | 26.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Fas'ta geçen hafta yapılan ölçümlere göre 3 Türk dizisi, 'en çok izlenenler' listesinde ilk 3 sırayı aldı. 1392 bölümdür süren Beni Affet, Fas'ta en çok izlenen dizi olarak dikkat çekiyor.

Fas, 'Beni Affet' izliyor! İşte en çok izlenen Türk dizileri

Fas merkezli Maroc Metre şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde televizyon seyircilerine yönelik yapılan ölçümler sonucunda Türk dizilerinin zirvede yer aldığı belirtildi. Ölçümlerin sonucunda Türk dizileri ‘Beni Affet’ birinci sırayı alırken, ‘Kara Sevda’ ikinci sırayı ve ‘Asla Vazgeçmem’ de üçüncü sırayı elde ederek en çok izlenen diziler olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, ‘Beni Affet’ dizisinin Maroc 2 televizyonu izleyicileri tarafından en çok tercih edilen program olduğu da belirtildi.

Ölçümlerin 9-15 Mayıs tarihlerinde yapıldığı belirtilen açıklamada, ‘Beni Affet’ dizisini 6,5 milyon, ‘Kara Sevda’yı 4,5 milyon ve ‘Asla Vazgeçmem’i ise 4,4 milyon kişinin izlediği kaydedildi.

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