HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi

Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi

05.05.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ultrason taramalarında 7 bebek beklediği görülen Malili kadın doğum esnasında 9 bebek dünyaya getirdi. Beş kız dört erkek bebeği kucağına alan Halima Cisse ve bebeklerin sağlık durumu iyi.

Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

DÜNYAYA 7 BEBEK GETİRMESİ BEKLENİYORDU

Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

Screenshot_2

Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.

Screenshot_4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Floyd davasında gerginliği artıracak gelişmeFloyd davasında gerginliği artıracak gelişme
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Fas

En Çok Okunan Haberler

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.