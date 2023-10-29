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Fast food restoranında dehşet: "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp kan döktü!

29.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir fast food zincirinin şubesinde akılalmaz bir olay yaşandı. 21 yaşındaki H.G. restorana girip bağırınca herkes dehşete kapıldı. "Yemeğinizde bebek kanı var" sözlerini duyan müşteri ve çalışanlar çok geçmeden daha büyük bir şok yaşadı.

Fast food restoranında dehşet: "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp kan döktü!

Restoranda yaşananlar şaşkına çevirdi. Restoranda dehşet saçıp kan döken H. G. gözaltına alındı. H. G.'nin hışmına uğrayan restoran çalışanı E. S. ise kanlar içinde yere yığıldı.

"YEMEĞİNİZDE BEBEK KANI VAR"

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden H. G., iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.

BİR ANDA GÖZÜ DÖNDÜ

H. G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı E. S.’yi karnından bıçakladı. E. S. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan H. G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana bıçaklı saldırı Fast food

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