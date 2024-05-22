Fatih Altaylı Cannes'ı 'sahilde üstsüz poz veren kızların gittiği yerdi' diyerek anlattı! Dilan Çiçek Deniz ve Meryem Uzerli örneği şaşırttı! 'Millet ağzını şapırdatarak...'

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle devam ediyor. 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale Türkiye'den bu yıl pek çok isim katıldı.

İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel, Birce Akalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimler boy gösterdi. Ünlü isimlerin festival tarzları ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

SERT ELEŞTİRDİ

Ünlü isimlerin kırmızı halı tarzları bazı eleştirilere de neden oldu. En dikkat çeken yorum ise Esra Dermancıoğlu'nun yorumuydu. Dermancıoğlu;

"Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" dedi.

'SAHİLDE ÜSTSÜZ POZ VEREN KIZLAR...'

Esra Dermancıoğlu'nun Cannes yorumu Gazeteci Fatih Altaylı'ya soruldu.

Altaylı ise; ''Bu cümlesine çok anlam veremedim. Birincisi oradaki sanatçılar bizi falan temsil etmiyorlar. Benim öyle bir hissiyatım yok. Oraya giden herhangi bir kız beni temsil etmiyor. Cannes Film Festivali'nin eski zamanlarında orada sahilde üstsüz poz veren kızlar olurdu oraya yönetmenlerin dikkatini çekmeye gelen kızlar olurdu. Üstsüz kızların fotoğrafları medyaya yansırdı. Cannes Film Festivali genç kızların ünlü olmak ve yönetmenin dikkatini çekmek için gittiği bir yerdi. Sürekli çıplak fotoğraflar gelirdi oradan üstsüz kızların fotoğrafı. Millet de ağzını şapırdatarak bakardı onlara.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE MERYEM UZERLİ ÖRNEĞİ ŞAŞIRTTI

Şimdi o özellik kayboldu. Özellikle bu sosyal medyanın patlamasından sonra sosyal medyada güçlü olduğu düşünülen güzel kızlar ve yakışıklı erkekler oraya götürülüyor. Ben onların bizi temsil ettiğini düşünmüyorum. Beni temsil eden mesela Nuri Bilge Ceylan. Oraya giden güzel kızlar beni neden temsil etsinler? Ben onları Türkiye'de de görmüyorum. Bana benzemiyorlar da zaten yani Dilan Çiçek Deniz ile benim bir benzerliğim var mı? Bir tek boyumuz benziyor o da biraz uzun. Ya da Meryem Uzerli ile bir benzerliğimiz var mı? Hiçbir şeyimiz benzemiyor kız Türkçe bilmiyor zaten. Yani şöyle söyleyeyim oraya sanatçılar da gitmiyorlar oraya influencer olarak gidiyorlar.'' diye konuştu. Altaylı'nın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.