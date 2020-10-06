Fatih Altaylı'dan olay iddia! ''Fatih Terim yöneticilere küfürler ediyor''

Başarılı gazeteci ve Galatasaray eski yöneticisi Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fatih Terim ve Galatasaray'ı yorumladı. "YÖNETİCİLERE KÜFÜRLER EDİYOR" "İçeride olanları anlatayım mı? Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfürler ederek geziyor. Florya'da yöneticiler, Fatih Terim'den randevu alamıyorlar. Ben de vermem o yöneticilere randevu falan. Aciz bir yönetim." "EN PAHALI KADRO SENDE TERİM" "Takımı, teknik direktörü yönetmekten aciz bir yönetim ama yönetim aciz de, peki ey Fatih Terim, yönetim senin istediğin transferleri yapamadı. Senin altında hala Türkiye'nin en iyi takımı var kadro olarak baktığında. Bunu takım yapıp yapamadığın ayrı bir tartışma. Bunu takım yapıp yapamadığın ayrı bir tartışma. En pahalı kadro sende." "TERİM CANIMIZ CİĞERİMİZ AMA NORMAL OL KARDEŞİM" "Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenememesinin sebebi orta sahada 1-1.5 oyuncunun eksik olması mı? Kimi istedin de alınmadı? Hangi büyük yetenek var keşfettiğin? Ne olmadı, ne? Diagne veya Falcao top taşınamıyor olmasının sebebi 1 tane orta saha adamı mı? Ne? Sürekli ağız burun büzüştürmekle bu işler yürümüyor. Fatih Terim canımız ciğerimiz. Bize yaşattığı başarılara minnet etmemek mümkün değil. Ağabey sen de normal ol kardeşim."

"NE OLUYOR, LOOK AT THE TABELA" "Rangers'a elenmek neyin nesi ağabey? Rangers baktığın zaman Avrupa'nın üçüncü sınıf takımlarından bir tanesi, haydi iki. Rakibin sana büyük saygı duyuyor. Sen sana büyük saygı duyan rakip teknik direktörle niye kavga ediyorsun ağabey? Steven Gerrard ile maç esnasında niye kavga ediyorsun? Adam sana Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demiş, en iyi hocalardan biri demiş. Sana bir sürü güzel şeyler söylemiş. De ki söylemedi. Sen onun ağabeyisin. Ne oluyor, look at the tabela!" "3 MAÇTA POZİSYON YOK" "3 maç oynuyorsun, 3 maçta pozisyonun yok. Dear Technical Director, where is the pozisyon? Şunu anlarım, futbolda şöyle günler vardır, baskı altına alırsın, her şey olur ama olmaz. Olmadı mı olmuyor. Emre'nin poposuna çarpan Johnson'un frikiği. Tek kale oynadın, pozisyonları yok, orta sahadan vurdular oldu. Kimse Fatih Terim'e o gün kötüsün demedi." "SENDEN BAŞKA HERKES SUÇLU" "3 maçta 0 pozisyon neredeyse. Rakip kalecilerin kurtarışı yok. Kaybedilen puanlar, kaybedilen büyük para 6 milyon euro, neredeyse 60 milyon TL. Bunu da kaybettin. Sonra benden başka herkes suçlu. 'Sorumluluk bende' ama suçlu futbolcular. 'Tüm sorumluluğu alıyorum' ama suçlu yönetim. Sakin ol, rahat ol. 'Arkadaşlar ben çuvalladım, istifaya hazırım' de. Yönetimde de bu yok, daha Terim'den randevu alamıyor. Terim'in yerinde olsam ben de bu yöneticilere randevu vermem, bunlar kim?"

"TERİM ÇOK KIYMETLİ BİR İSİM" "Fatih Terim'in tespitleri (Kasımpaşa maçı sonrası açıklamaları) son derece doğru. Ben Galatasaray'ın başkanı olsam, genel kurulundan biri olsam... Fatih Terim, Galatasaray açısından sembolik olarak da, her açıdan da çok kıymetli bir isim. Bütün söylediklerimi bir kenara atalım." "FATİH TERİM'İ CEO YAPIN" "Yapılması gereken şudur. Ben bugün Galatasaray'da yetkili olsam, derim ki, 'Seni futbolun sahibi olan Sportif AŞ seni müreffeh aza olarak atıyorum, CEO yapıyorum' Satmak mı lazım sen sat, almak mı lazım sen al, atmak mı lazım sen at. You are the Boss! Öyle bir hale getir ki bütün bu satma, alma, oynatma, oynatmama işlerini bırak. Çok net." "TERİM, ALMAYI VE SATMAYI BİLİYOR" "Yönetimler satmayı bilmiyor. Fatih Terim biliyor. Yönetim almayı da bilmiyor. Fatih Terim biliyor. Teknik konuları zaten bilmez yönetim, Fatih Terim onu da biliyor. Gel ağabey! Ben Galatasaray'ın başkanı olsam yapacağım tek şey budur. Fatih Terim'i Sportif AŞ'ye CEO olarak atarım. Mali işlerden anlayan dünyaca ünlü birini de koyarım tamam." "BU BORÇTA TERİM'İN DE PAYI VAR" "Özhan Canaydın döneminde Fatih Terim 40 transfer yaptı. Gittiler çöpe atılmış Revivo'ya 10 milyon dolar verdiler. Burak Elmas, Ali Dürüst, Özer Saraçoğlu vardı. Ofiste dedim, 'Delilik bu, verilir mi bu para'. Galatasaray'ın bugünkü batağı, Revivo'ya 10 milyon dolar verilerek başlandı. Sonra üstüne tüyler dikildi, en büyük tüyü de Ünal Aysal dikti. Var, Galatasaray'ın borcunda Fatih Terim'in payı var. Yok demesin. Cahile her şeyi yutturursun da bilene yutturamazsın. Gitsinler, arşivler açık. Aynen böyle oldu. Startı budur. Sonra çığ gibi büyüdü o işler ama başlangıç o."