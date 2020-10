Fatih Altaylı'dan olay iddia! ''Fatih Terim yöneticilere küfürler ediyor''

"NE OLUYOR, LOOK AT THE TABELA"

"Rangers'a elenmek neyin nesi ağabey? Rangers baktığın zaman Avrupa'nın üçüncü sınıf takımlarından bir tanesi, haydi iki. Rakibin sana büyük saygı duyuyor. Sen sana büyük saygı duyan rakip teknik direktörle niye kavga ediyorsun ağabey? Steven Gerrard ile maç esnasında niye kavga ediyorsun? Adam sana Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demiş, en iyi hocalardan biri demiş. Sana bir sürü güzel şeyler söylemiş. De ki söylemedi. Sen onun ağabeyisin. Ne oluyor, look at the tabela!"

"3 MAÇTA POZİSYON YOK"

"3 maç oynuyorsun, 3 maçta pozisyonun yok. Dear Technical Director, where is the pozisyon? Şunu anlarım, futbolda şöyle günler vardır, baskı altına alırsın, her şey olur ama olmaz. Olmadı mı olmuyor. Emre'nin poposuna çarpan Johnson'un frikiği. Tek kale oynadın, pozisyonları yok, orta sahadan vurdular oldu. Kimse Fatih Terim'e o gün kötüsün demedi."

"SENDEN BAŞKA HERKES SUÇLU"

"3 maçta 0 pozisyon neredeyse. Rakip kalecilerin kurtarışı yok. Kaybedilen puanlar, kaybedilen büyük para 6 milyon euro, neredeyse 60 milyon TL. Bunu da kaybettin. Sonra benden başka herkes suçlu. 'Sorumluluk bende' ama suçlu futbolcular. 'Tüm sorumluluğu alıyorum' ama suçlu yönetim. Sakin ol, rahat ol. 'Arkadaşlar ben çuvalladım, istifaya hazırım' de. Yönetimde de bu yok, daha Terim'den randevu alamıyor. Terim'in yerinde olsam ben de bu yöneticilere randevu vermem, bunlar kim?"